Жители д. Афонино Нижегородской области перекрывали дорогу в качестве протеста против отключений электричества 30 июля

Около 14:00 30 июля образовалась крупная автомобильная «пробка» на Казанском шоссе на въезде в деревню Афонино Кстовского района. Согласно информации в соцсетях, дорогу «живой изгородью» перекрыли местные жители, протестующие против частых отключений электричества в населённом пункте.

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в региональном ГУ МВД РФ, сотрудники полиции выезжали на место автомобильного затора для контроля ситуации. По данным МВД на 15:00 движение на данном участке дороги восстановлено. «Никаких арестов, конечно, не было. Вся акция жителей длилась около 10 минут», — отметил источник в правоохранительных органах.