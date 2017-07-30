Нас все время путают: более 100 «зеркальных людей» встретились в Бресте

Источник: Sputnik.by

На праздник собрались более 100 пар близнецов.

Фестиваль проводился на открытой площадке Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. Для гостей была подготовлена концертно-развлекательная программа, участников ждали призы за победы в различных номинациях: «Самые похожие», «Самые маленькие», «Самые взрослые», «Самые креативные», «Самый незаурядный образ», «Кто больше?».

«Долгая дорога в дюны»

Мария и Марта родились в Каменце, но переехали в Брест по работе. Мария работает школьным учителем, а ее сестра отучилась на художника. Они пришли на фестиваль, потому что захотели посмотреть на таких же, как они.

«Так получилось, что я родилась довольно слабой, поэтому мама назвала меня в честь святой. А сестру назвали в честь героини фильма “Долгая дорога в дюны”. Мы никогда не были на мероприятии, где столько близнецов. Единственный случай, это когда мы ездили в лагерь, и в нашем отряде было пять пар близнецов. Характеры у нас разные. Я, наверное, более прямолинейная, наглая, эгоистичная. А сестра более мягкая и душевная», — рассказала Мария.

Девушки говорят, что их постоянно путают, даже несмотря на то, что одеваются они по-разному.

«Учителя всегда путали, родственники тоже. Мы учились в одном классе, вместе сидели. Уже потом поступили на разные факультеты. До сих пор путают в городе. Сестра работает в школе, ее ученики всегда со мной здороваются», — поделилась Марта.

Друг без друга не могут

Мальчики Максим и Никита пришли на фестиваль с родителями. Мама узнала о том, что беременна близнецами, на 12 неделе.

«Мальчики разные по характеру. Максим у нас более спокойный, более покладистый, его не надо десять раз просить сделать что-то. А Никита больше шебушной. Они увлекаются одинаковыми вещами. Любят гоняться на велосипедах и картингах. Вдвоем выжигают по дереву. Стараются делать все вместе, друг без друга не могут», — сказала мама детей.

«В нашем классе все мальчики нас различают, а половина девочек — нет. Иногда родственники путают», — смеются мальчишки.

Лучшие подруги

Галина Николаевна Антипорович и Валентина Николаевна Чечеткина — одни из самых старших участников феста. В августе им исполнится по 66 лет. Галина Николаевна старше сестры на 15 секунд.

«Мы даже когда поступили в институт, первая поступила я. Даже первой замуж вышла. Мой муж служил в Польше, я Валю к себе позвала. А она там познакомилась со своим будущим мужем, и там вышла за него», — рассказала женщина.

Женщины всю жизнь остаются лучшими подругами.