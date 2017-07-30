Нас все время путают: более 100 «зеркальных людей» встретились в Бресте
БРЕСТ, 30 июл — Sputnik. Более 110 пар близнецов приняли участие в параде, с которого начался семейный праздник в областном центре, рассказали Sputnik организаторы мероприятия.
БРЕСТ, 30 июл — Sputnik. Более 110 пар близнецов приняли участие в параде, с которого начался семейный праздник в областном центре, рассказали Sputnik организаторы мероприятия.
На праздник собрались более 100 пар близнецов.
Фестиваль проводился на открытой площадке Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. Для гостей была подготовлена
«Долгая дорога в дюны»
Мария и Марта родились в Каменце, но переехали в Брест по работе. Мария работает школьным учителем, а ее сестра отучилась на художника. Они пришли на фестиваль, потому что захотели посмотреть на таких же, как они.
«Так получилось, что я родилась довольно слабой, поэтому мама назвала меня в честь святой. А сестру назвали в честь героини фильма “Долгая дорога в дюны”. Мы никогда не были на мероприятии, где столько близнецов. Единственный случай, это когда мы ездили в лагерь, и в нашем отряде было пять пар близнецов. Характеры у нас разные. Я, наверное, более прямолинейная, наглая, эгоистичная. А сестра более мягкая и душевная», — рассказала Мария.
Девушки говорят, что их постоянно путают, даже несмотря на то, что одеваются они
«Учителя всегда путали, родственники тоже. Мы учились в одном классе, вместе сидели. Уже потом поступили на разные факультеты. До сих пор путают в городе. Сестра работает в школе, ее ученики всегда со мной здороваются», — поделилась Марта.
Друг без друга не могут
Мальчики Максим и Никита пришли на фестиваль с родителями. Мама узнала о том, что беременна близнецами, на 12 неделе.
«Мальчики разные по характеру. Максим у нас более спокойный, более покладистый, его не надо десять раз просить сделать
«В нашем классе все мальчики нас различают, а половина девочек — нет. Иногда родственники путают», — смеются мальчишки.
Лучшие подруги
Галина Николаевна Антипорович и Валентина Николаевна Чечеткина — одни из самых старших участников феста. В августе им исполнится по 66 лет. Галина Николаевна старше сестры на 15 секунд.
«Мы даже когда поступили в институт, первая поступила я. Даже первой замуж вышла. Мой муж служил в Польше, я Валю к себе позвала. А она там познакомилась со своим будущим мужем, и там вышла за него», — рассказала женщина.
Женщины всю жизнь остаются лучшими подругами.
«Характер у нас немного разный, но