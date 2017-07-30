Синоптики прогнозируют ливни и град в Нижегородской области 30 и 31 июля

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в период с 16:00 до 19:00 30 июля, а также местами ночью и днём 31 июля в Нижегородской области ожидаются грозы, ливни и локально град с усилением южного ветра порывами до 12−17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Также возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов.