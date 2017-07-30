Синоптики прогнозируют ливни и град в Нижегородской области 30 и 31 июля
Синоптики прогнозируют ливни и град в Нижегородской области 30 и 31 июля 2017 года. Об этом сообщает
Синоптики прогнозируют ливни и град в Нижегородской области 30 и 31 июля 2017 года. Об этом сообщает
Согласно информации, в период с 16:00 до 19:00 30 июля, а также местами ночью и днём 31 июля в Нижегородской области ожидаются грозы, ливни и локально град с усилением южного ветра порывами до 12−17 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных,
Кроме того, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы