Пробка на Московском шоссе растянулась на семь километров

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», автомобильный затор образовался на Московском шоссе — от Колпинского шоссе до Павловской улицы. На участке ведутся ремонтные работы, для проезда в Ленобласть из традиционных трех осталась всего одна полоса. В пробке можно потерять 30 минут, что на 20 минут больше обычного.