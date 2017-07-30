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17:10 (мск), источник: Nur.kz

Миллиардер пригласил юную шахматистку из Казахстана выступать за США

Бизнесмен Рекс Синкфилд, на деньги которого вот уже почти десять лет в Сент-Луисе строится «шахматный рай», пригласил Сару Асаубаеву жить в Штатах и выступать за его клуб, сообщает chess-news.ru.

Источник: Nur.kz

На прошедшем матче сборных команд США и мира Сара стала единственной, кто набрал сто процентов очков — она выиграла все четыре партии в соревновании до 14 лет.

По словам мамы девочки Лианы, они польщены и будут думать над предложением Синкфилда.

Сейчас Асаубаевой помогает российский ПрофЧессКлуб, обеспечивший шахматистку, помимо прочего, квартирой в Химках.

Напомним, Бибисара Асаубаева сменила спортивное гражданство в сентябре 2016-го года.

Ранее мать девочки объяснила в подробностях все причины переезда в Россию.

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