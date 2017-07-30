Миллиардер пригласил юную шахматистку из Казахстана выступать за США
Бизнесмен Рекс Синкфилд, на деньги которого вот уже почти десять лет в
Бизнесмен Рекс Синкфилд, на деньги которого вот уже почти десять лет в
На прошедшем матче сборных команд США и мира Сара стала единственной, кто набрал сто процентов очков — она выиграла все четыре партии в соревновании до 14 лет.
По словам мамы девочки Лианы, они польщены и будут думать над предложением Синкфилда.
Сейчас Асаубаевой помогает российский ПрофЧессКлуб, обеспечивший шахматистку, помимо прочего, квартирой в Химках.
Напомним, Бибисара Асаубаева сменила спортивное гражданство в сентябре 2016-го года.
Ранее мать девочки объяснила в подробностях все причины переезда в Россию.