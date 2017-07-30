«Только море за кормой»: как в Балтийске празднуют День ВМФ
В воскресенье, 30 июля, в Балтийске празднуют День ВМФ. Торжества в военном городе начались в одно время с
В воскресенье, 30 июля, в Балтийске празднуют День ВМФ. Торжества в военном городе начались в одно время с
В нём участвовали корабли Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.
В Калининградской области показали трансляцию поздравления Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина. В
После торжественной церемонии начался