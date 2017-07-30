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20:14 (мск), источник: Калининград.Ru

«Только море за кормой»: как в Балтийске празднуют День ВМФ

В воскресенье, 30 июля, в Балтийске празднуют День ВМФ. Торжества в военном городе начались в одно время с Санкт-Петербургом, где впервые в новейшей истории России прошёл главный военно-морской парад.

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В нём участвовали корабли Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

В Калининградской области показали трансляцию поздравления Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина. В военно-морском параде в Балтийске участвовали 30 боевых кораблей, быстроходных лодок и судов обеспечения, а также полторы тысячи военнослужащих.

После торжественной церемонии начался военно-спортивный праздник, который открыли театрализованным представлением. Как проходит в регионе День Военно-Морского Флота, смотрите в фоторепортаже Калининград.Ru.

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