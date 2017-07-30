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20:09 (мск), источник: РИА Новости

Волгоградская академия МВД проверяет информацию об элитном выпускном

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Руководство Волгоградской академии МВД проводит проверку после публикации в СМИ информации об элитном празднике для выпускников учебного заведения, сообщает пресс-служба академии.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о масштабном праздновании окончания обучения выпускниками Волгоградской академии МВД. Сообщалось, что выпускники отметили его заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado, катанием на яхте и ужином в «популярном и очень дорогом» ресторане «Лондон».

«По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции Владимира Третьякова проводится проверка сведений, размещенных в сети Интернет, о праздновании выпускного мероприятия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фактов нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности выпускниками академии не допущено. «По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы», — сообщили в отделении информации и общественных связей академии.

По данным регионального главка МВД по региону, никаких нарушений или происшествий на дорогах, а также в местах празднования со стороны выпускников академии допущено не было. «За каждой учебной группой были закреплены офицеры-наставники, которые присутствовали на мероприятии. Выпускной прошел без происшествий», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по области.

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