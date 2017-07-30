Волгоградская академия МВД проверяет информацию об элитном выпускном

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о масштабном праздновании окончания обучения выпускниками Волгоградской академии МВД. Сообщалось, что выпускники отметили его заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado, катанием на яхте и ужином в «популярном и очень дорогом» ресторане «Лондон».

«По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции Владимира Третьякова проводится проверка сведений, размещенных в сети Интернет, о праздновании выпускного мероприятия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фактов нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности выпускниками академии не допущено. «По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы», — сообщили в отделении информации и общественных связей академии.