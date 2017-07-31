Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Елена Исинбаева ждет второго ребенка
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Теперь Россия на крючке надолго»: эксперт о планах США по Крыму
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
17:23 (мск), источник: Индикатор

В «чистых» губках для посуды живет больше микробов

Немецкие медики и микробиологи провели исследование, посвященное микроорганизмам, обитающим в губках для мытья посуды.

Немецкие медики и микробиологи провели исследование, посвященное микроорганизмам, обитающим в губках для мытья посуды. О том, какие патогены встречаются в губках и почему попытки их продезинфицировать приводят к обратному результату, ученые рассказали в статье в журнале Scientific Reports.

Секвенировав ДНК микроорганизмов из 14 использованных губок, авторы исследования подсчитали, что в одном кубическом сантиметре губки живет примерно 5×1010 бактерий — в семь раз больше, чем людей на Земле. Среди микроорганизмов встречаются и родственные довольно опасным бактериям, вызывающим менингит и пневмонию. Один из микроорганизмов, Moraxella osloensis, может стать причиной заболеваний у людей с ослабленной иммунной системой, а заодно «отвечает» за характерный неприятных запах губки.

Неожиданным выводом стало то, что кипячение или прогревание в микроволновой печи не убивает все микробы. Напротив, в губках, с которыми регулярно проводят эти операции, живет больше микроорганизмов, которые могут причинять вред человеку. Возможно, это связано с тем, что патогенные организмы более живучи и только выигрывают от гибели менее стойких бактерий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Правительство России дало старт «Цифровой экономике»
Какие изменения ждут россиян в августе
Российским легкоатлетам запретили петь гимн на ЧМ в Лондоне
Forbes назвал самого богатого человека в России
Путин ужесточил контроль за оборотом алкоголя
Цены на гречку с начала года снизилась на 19%
Пять российских туристов умерли в Турции за два дня
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь