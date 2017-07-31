В «чистых» губках для посуды живет больше микробов
Немецкие медики и микробиологи провели исследование, посвященное микроорганизмам, обитающим в губках для мытья посуды.
Немецкие медики и микробиологи провели исследование, посвященное микроорганизмам, обитающим в губках для мытья посуды.
Немецкие медики и микробиологи провели исследование, посвященное микроорганизмам, обитающим в губках для мытья посуды. О том, какие патогены встречаются в губках и почему попытки их продезинфицировать приводят к обратному результату, ученые рассказали в статье в журнале Scientific Reports.
Секвенировав ДНК микроорганизмов из 14 использованных губок, авторы исследования подсчитали, что в одном кубическом сантиметре губки живет примерно 5×1010 бактерий — в семь раз больше, чем людей на Земле. Среди микроорганизмов встречаются и родственные довольно опасным бактериям, вызывающим менингит и пневмонию. Один из микроорганизмов, Moraxella osloensis, может стать причиной заболеваний у людей с ослабленной иммунной системой, а заодно «отвечает» за характерный неприятных запах губки.
Неожиданным выводом стало то, что кипячение или прогревание в микроволновой печи не убивает все микробы. Напротив, в губках, с которыми регулярно проводят эти операции, живет больше микроорганизмов, которые могут причинять вред человеку. Возможно, это связано с тем, что патогенные организмы более живучи и только выигрывают от гибели менее стойких бактерий.