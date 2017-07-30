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18:20 (мск), источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на понедельник: последний день июля будет жарким

Прогноз погоды на 31 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Источник: Informburo.kz

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 16−18 тепла, днём столбик термометра поднимется до 27−29 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 20−22 тепла, днём от 33 до 35 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 31 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днём от 24 до 29.

На территории Актюбинской области днём возможен дождь, гроза. Ночная температура 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 17 до 22 тепла, днём 31−36 жары.

В Атырауской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью 22−27 тепла, днём 33−38 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 13−18 градусов. Днём ожидается от 23 до 28 градусов.

Жаркий день без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Температура ночью составит от 20 до 25 тепла. Дневная температура по области 32−37 жары.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём 28−33 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области в понедельник переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 12−17 тепла, днём до +30 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков. 31 июля на территории региона ожидается ночью 12−17 тепла, днём 30−35.

В Кызылординской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 18−23 тепла, днём 34−39 градусов жары.

На территории Мангистауской области безоблачно, жарко. Температура воздуха ночью составит 23−28 тепла, днём столбик термометра поднимется до 32−37 градусов жары.

В Павлодарской области облачно, ночью и днём местами дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 13−18 тепла, днём воздух прогреется до 27−32.

Переменная облачность, ночью местами дождь и гроза ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит 12−17 тепла, днём от 22 до 27 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области в понедельник ясно, без осадков. Ночью 20−25 градусов. Днём 35−40 градусов жары.

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