Прогноз погоды на понедельник: последний день июля будет жарким
Прогноз погоды на 31 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на 31 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 16−18 тепла, днём столбик термометра поднимется до 27−29 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 20−22 тепла, днём от 33 до 35 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 31 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днём от 24 до 29.
На территории Актюбинской области днём возможен дождь, гроза. Ночная температура 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 17 до 22 тепла, днём 31−36 жары.
В Атырауской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью 22−27 тепла, днём 33−38 жары.
В
Жаркий день без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Температура ночью составит от 20 до 25 тепла. Дневная температура по области 32−37 жары.
В
На территории Карагандинской области в понедельник переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 12−17 тепла, днём до +30 градусов по Цельсию.
В Костанайской области переменная облачность, без осадков. 31 июля на территории региона ожидается ночью 12−17 тепла, днём 30−35.
В Кызылординской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 18−23 тепла, днём 34−39 градусов жары.
На территории Мангистауской области безоблачно, жарко. Температура воздуха ночью составит 23−28 тепла, днём столбик термометра поднимется до 32−37 градусов жары.
В Павлодарской области облачно, ночью и днём местами дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 13−18 тепла, днём воздух прогреется до 27−32.
Переменная облачность, ночью местами дождь и гроза ожидается в
В