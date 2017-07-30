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18:36 (мск), источник: Profinance.kz

За полгода пешеходы-нарушители заплатили штрафы на сумму 50,5 млн

За полгода пешеходы совершили свыше 6 тысяч нарушений ПДД и были оштрафованы на сумму более 50,4 млн тенге, сообщает пресс-служба МПС ДВД Астаны.

«Каждое пятое ДТП происходит по вине пешеходов: из 268 ДТП — 54 или 20% по вине пешеходов», — приводит статданные пресс-служба.

В Астане с 4 по 5 августа текущего года пройдет ОПМ «Пешеход».

«Во время рейдовых мероприятий, будет усилена плотность нарядов дорожно-патрульной службы на аварийно-опасных участках дорог, кроме того особое внимание будет уделено пресечению нарушений правил безопасного перехода пешеходами, а также выявлению водителей нарушающих правила проезда пешеходных переходов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, местная полицейская служба ДВД г. Астаны в очередной раз напоминает пешеходам об основных правилах дорожного движения:

— Пешеходы двигаются по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.

— Пешеходы пересекают проезжую часть дороги по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии в пределах видимости — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

— Не допускается пересекать проезжую часть дороги вне пешеходного перехода при наличии разделительной полосы в населенном пункте, а также в местах, где установлены пешеходные или дорожные ограждения.

— В местах, где движение регулируется, пешеходы руководствуются сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при их отсутствии — транспортного светофора.

— На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

— Выйдя на проезжую часть дороги, пешеходы не задерживаются и не останавливаются, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, останавливаются на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигналов светофора (регулировщика).

При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы не переходят проезжую часть дороги, а находящиеся на ней уступают дорогу этим транспортным средствам и освобождают проезжую часть дороги.

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