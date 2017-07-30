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18:14 (мск), источник: Publika.md

Появление контейнеров с памперсами для Нэстасе позабавило прохожих

В центре столицы сегодня появились пластмассовые контейнеры с надписями: «Сделай добро, если хочешь, подари подгузник Андрею».

Источник: Publika.md

Акция стала продолжением флешмобов, организованных группой гражданских активистов после неудачной попытки лидера партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе сорвать утверждение смешанной избирательной системы.

Появление контейнеров позабавило прохожих. Некоторые даже сфотографировались на их фоне.

А вот организаторов акции протеста, назначенной перед зданием парламента, контейнеры разозлили. Они разбили пластиковые конструкции, а подгузники побросали в мешок.

Чуть позже на проспекте Штефана чел Маре появились распространители листовок, посвященных Андрею Нэстасе. На них политик был изображен в мокрых брюках.

Недавно, после того как по сети разошлись фотографии мокрых брюк Андрея Нэстасе во время протеста 20 июля, группа молодых людей принесла к штабу партии «Платформа Достоинство и правда» упаковку подгузников. Активисты заявили, что хотели уберечь политика от неудобных ситуаций в будущем.

На этом шутки в адрес Андрея Нэстасе не закончились. Неизвестные принесли к офису партии «Платформа Достоинство и правда» унитаз и приковали его цепями к балюстраде. На унитазе была надпись: «В туалет, Андрей, а не в штаны».

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