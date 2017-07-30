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20:07 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ России в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздновании в Севастополе 321-й годовщины со дня основания военно-морского флота России. Об этом сообщает управление информации и пресс-службы главы Республики.

Вместе с другими почетными гостями праздника, Аксенов возложил цветы к Вечному огню на площади Нахимова и посмотрел парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ РФ в севастопольской бухте.

В мероприятии также приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, Губернатор Ростовской области Василий Голубев, врио губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников, главы субъектов СКФО и другие почетные гости.

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