Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ России в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздновании в Севастополе 321-й годовщины со дня основания
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздновании в Севастополе 321-й годовщины со дня основания
Вместе с другими почетными гостями праздника, Аксенов возложил цветы к Вечному огню на площади Нахимова и посмотрел парад кораблей и
В мероприятии также приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в