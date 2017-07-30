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21:17 (мск), источник: Volga News

В Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о том, что с 31 июля — 1 августа в регионе местами ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс). Ведомство ссылается на данные Приволжского УГМС.

При этом МЧС напоминает жителям о необходимости быть осторожными с огнем.

Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:

-Соблюдайте запрет на посещение лесов;.

-Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоемов);.

-Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;.

-Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и тому подобным;.

-Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;.

-Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;.

-Водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьезного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно по возможности отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8−800−100−94−00 (круглосуточно).

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