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21:25 (мск), источник: Sputnik.md

Гепатит в Молдове — вместо СПИДа, но никто об этом не думает

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. В Кишиневе состоялась международная конференция, посвященная Всемирному дню гепатита, который отмечается каждый год 28 июля.

Источник: Sputnik.md

Организаторы конференции — Государственный университет медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану, лаборатория гастроэнтерологии, медицинская ассоциация Hepateg и общественная ассоциация Hepavit. Почетными гостями стали специалисты из Румынии.

Президент ассоциации Hepateg, доктор хабилитат медицины, ведущий врач-гастроэнтеролог страны Влада-Татьяна Думбрава сообщила о том, что недавно ряд НПО из разных стран мира создали ассоциацию NOhep, чтобы способствовать лечению больных гепатитом и профилактике этих заболеваний по всему земному шару.

«Озвучивать проблему гепатита необходимо на том же уровне, на котором это делается в случае с заболеванием СПИДом и туберкулезом», — отметила Думбрава.

По ее словам, в Молдове патологии гепатит занимают третье место в списке причин смертей от болезни.

«В конце 2015 года было зарегистрировано около 325 миллионов человек, страдающих гепатитом. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году 257 миллионов человек по всему миру жили с инфекцией гепатита В, а 71 миллион — с инфекцией гепатита С. И только 9% их тех, у кого был зафиксирован вирус гепатита В и 20% те, у кого вирус гепатита С, прошли диагностику. Лечение от гепатита крайне затруднено в странах с низким уровнем дохода населения», — рассказала Думбрава.

Она добавила, что Молдова — на первом месте в Европе по уровню смертности от вируса гепатита.

«Часто не получается выявить гепатит вовремя, так как признаки ее, сопровождающиеся болью, дают о себе знать не сразу», — заметила специалист.

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