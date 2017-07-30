Гепатит в Молдове — вместо СПИДа, но никто об этом не думает
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. В Кишиневе состоялась международная конференция, посвященная Всемирному дню гепатита, который отмечается каждый год 28 июля.
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. В Кишиневе состоялась международная конференция, посвященная Всемирному дню гепатита, который отмечается каждый год 28 июля.
Организаторы конференции — Государственный университет медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану, лаборатория гастроэнтерологии, медицинская ассоциация Hepateg и общественная ассоциация Hepavit. Почетными гостями стали специалисты из Румынии.
Президент ассоциации Hepateg, доктор хабилитат медицины, ведущий
«Озвучивать проблему гепатита необходимо на том же уровне, на котором это делается в случае с заболеванием СПИДом и туберкулезом», — отметила Думбрава.
По ее словам, в Молдове патологии гепатит занимают третье место в списке причин смертей от болезни.
«В конце 2015 года было зарегистрировано около 325 миллионов человек, страдающих гепатитом. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году 257 миллионов человек по всему миру жили с инфекцией гепатита В, а 71 миллион — с инфекцией гепатита С. И только 9% их тех, у кого был зафиксирован вирус гепатита В и 20% те, у кого вирус гепатита С, прошли диагностику. Лечение от гепатита крайне затруднено в странах с низким уровнем дохода населения», — рассказала Думбрава.
Она добавила, что Молдова — на первом месте в Европе по уровню смертности от вируса гепатита.
«Часто не получается выявить гепатит вовремя, так как признаки ее, сопровождающиеся болью, дают о себе знать не сразу», — заметила специалист.