Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ рассказали о реакции Запада на лишение Саакашвили гражданства
Кремль о последствиях поставок оружия США Киеву
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Политические битвы
14События недели в фотографиях
09:36 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде дан старт международному «Военному ралли»

В Волгограде стартовал международный этап «Военного ралли», в котором участвуют сборные команды вооруженных сил России и Египта.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Отметим, что это престижное соревнование военных водителей впервые проходит на юге России в рамках АрМИ-2017.

Международная гонка проводится в трех категориях: легковые автомобили с колесной формулой 4×4, грузовики с колесной формулой 4×4 и 6×6. К участию в соревнованиях допускается только серийно выпускаемая военная автотехника, состоящая на вооружении. Особый отбор проходят и экипажи — свою страну на состязаниях представляют только лучшие из лучших. Так, за почетное место в команде, представляющей Россию на международном конкурсе, боролись более 27 тысяч военных водителей. Участники нашей сборной были отобраны по результатам общероссийского этапа: в нее вошли военные водители из Южного и Центрального военных округов, а также Северного Флота.

— На старт вышли несколько очень сильных команд, это команды вооруженных сил Российской Федерации и Республики Египта. Кроме того, в гонке участвуют команды национальной гвардии Российской Федерации и команды заводов-производителей автотехники, — сказал, обращаясь к участникам ралли, заместитель губернатора Александр Блошкин. — Современные условия ведения боевых действий требуют не только особенной техники, но и специальной подготовки экипажей. Пусть подобные мероприятия и проводятся не часто, но они уже стали частью боевой подготовки наших водителей и инженерно-технического персонала. Ведь, как говорил великий полководец Александр Васильевич Суворов, — тяжело в учении — легко в бою.

Напомним, что общероссийский этап «Военного ралли», стартовавший в Волгограде 12 июля, проходил по такому же маршруту. Тогда специалисты, отмечая сложность пути, поставили гонку в один ряд с такими соревнованиями, как «Париж-Дакар» и «Шелковый путь».

— В соревнованиях участвуют наиболее подготовленные экипажи. Наши водители прошли серьезный отбор и готовились к этому старту в течение года. Они поведут по маршруту машины, выпускающиеся для оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, — прокомментировал начальник главного автобронетанкового управления Министерства Обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Шевченко. — Наша техника должна еще раз подтвердить свою надежность в тяжелых дорожных условиях, поэтому специальные участки маршрута были выбраны самые сложные.

Программа международного «Военного ралли» рассчитана на восемь дней и включает в себя три этапа. Общая протяженность пути, который предстоит преодолеть участникам, составит 1700 километров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
СМИ: в администрации США разрабатывают санкции против Китая
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Около 16 человек погибли в ходе протестов в Венесуэле
Спорт
Дозрели: три золота плоцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь