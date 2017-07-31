В Волгограде дан старт международному «Военному ралли»

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Отметим, что это престижное соревнование военных водителей впервые проходит на юге России в рамках АрМИ-2017.

Международная гонка проводится в трех категориях: легковые автомобили с колесной формулой 4×4, грузовики с колесной формулой 4×4 и 6×6. К участию в соревнованиях допускается только серийно выпускаемая военная автотехника, состоящая на вооружении. Особый отбор проходят и экипажи — свою страну на состязаниях представляют только лучшие из лучших. Так, за почетное место в команде, представляющей Россию на международном конкурсе, боролись более 27 тысяч военных водителей. Участники нашей сборной были отобраны по результатам общероссийского этапа: в нее вошли военные водители из Южного и Центрального военных округов, а также Северного Флота.

— На старт вышли несколько очень сильных команд, это команды вооруженных сил Российской Федерации и Республики Египта. Кроме того, в гонке участвуют команды национальной гвардии Российской Федерации и команды заводов-производителей автотехники, — сказал, обращаясь к участникам ралли, заместитель губернатора Александр Блошкин. — Современные условия ведения боевых действий требуют не только особенной техники, но и специальной подготовки экипажей. Пусть подобные мероприятия и проводятся не часто, но они уже стали частью боевой подготовки наших водителей и инженерно-технического персонала. Ведь, как говорил великий полководец Александр Васильевич Суворов, — тяжело в учении — легко в бою.

Напомним, что общероссийский этап «Военного ралли», стартовавший в Волгограде 12 июля, проходил по такому же маршруту. Тогда специалисты, отмечая сложность пути, поставили гонку в один ряд с такими соревнованиями, как «Париж-Дакар» и «Шелковый путь».

— В соревнованиях участвуют наиболее подготовленные экипажи. Наши водители прошли серьезный отбор и готовились к этому старту в течение года. Они поведут по маршруту машины, выпускающиеся для оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, — прокомментировал начальник главного автобронетанкового управления Министерства Обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Шевченко. — Наша техника должна еще раз подтвердить свою надежность в тяжелых дорожных условиях, поэтому специальные участки маршрута были выбраны самые сложные.