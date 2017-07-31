Власти Хабаровска устроили искусственный дефицит мест для десятиклассников

В Хабаровском крае половина выпускников 9 класса, сдавшие экзамен, могут не поступить в 10-й класс в связи с нехваткой мест, сообщают СМИ.



Родители учеников бьют тревогу, однако местные власти заявляют, что это «естественный процесс» и предлагает детям проходить отбор для продолжения учебы, тем самым открыто заявляя о своем нежелании влиять на ситуацию, нарушающую конституционные права подростков.



— И Конституция РФ и Федеральный закон «Об образовании в РФ» прямо говорят о праве каждого получения среднего полного образования. Никакое постановление правительства Хабаровского края просто не может противоречить двум этим положениям. Действительно, процедуры индивидуального отбора при поступлении в 10-й класс могут иметь место. Но это касается только отдельных классов, тех, в которых ведется углубленное изучение отдельных предметов, то есть гимназических. И в Хабаровске чиновники искусственно создали ситуацию, когда 80% всех школ являются именно такими (из 74 учебных заведений в 61 будут сформированы гимназические классы).



Можно сказать, что органы управления образованием в Хабаровском крае целенаправленно создают условия, которые лишают граждан их конституционных прав. Молодые юристы России уже направили соответствующие обращения как на имя губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, так и президента России Владимира Путина. Также мы готовы оказать всем, кому требуется, юридическую поддержку в разрешении этого вопроса, — говорит руководитель образовательного отдела «Молодых юристов России» Алексей Ковалев.