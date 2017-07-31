Власти Хабаровска устроили искусственный дефицит мест для десятиклассников
«Молодые юристы России» считают, что органы управления образования целенаправленно создают условия, которые лишают конституционных прав.
«Молодые юристы России» считают, что органы управления образования целенаправленно создают условия, которые лишают конституционных прав.
В Хабаровском крае половина выпускников 9 класса, сдавшие экзамен, могут не поступить в 10-й класс в связи с нехваткой мест, сообщают СМИ.
Родители учеников бьют тревогу, однако местные власти заявляют, что это «естественный процесс» и предлагает детям проходить отбор для продолжения учебы, тем самым открыто заявляя о своем нежелании влиять на ситуацию, нарушающую конституционные права подростков.
— И Конституция РФ и Федеральный закон «Об образовании в РФ» прямо говорят о праве каждого получения среднего полного образования. Никакое постановление правительства Хабаровского края просто не может противоречить двум этим положениям. Действительно, процедуры индивидуального отбора при поступлении в 10-й класс могут иметь место. Но это касается только отдельных классов, тех, в которых ведется углубленное изучение отдельных предметов, то есть гимназических. И в Хабаровске чиновники искусственно создали ситуацию, когда 80% всех школ являются именно такими (из 74 учебных заведений в 61 будут сформированы гимназические классы).
Можно сказать, что органы управления образованием в Хабаровском крае целенаправленно создают условия, которые лишают граждан их конституционных прав. Молодые юристы России уже направили соответствующие обращения как на имя губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, так и президента России Владимира Путина. Также мы готовы оказать всем, кому требуется, юридическую поддержку в разрешении этого вопроса, — говорит руководитель образовательного отдела «Молодых юристов России» Алексей Ковалев.