Следственный комитет проверяет Владивостокский СИЗО.

Как сообщила корреспонденту ИА «DEITA.RU» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, вечером 30 июля 2017 года в помещениях ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю произошло задымление, в результате чего погибло 4 человека из числа осужденных.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи Следственного комитета, противопожарные расчеты МЧС. Проведен осмотр места происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания, четверо осужденных погибли от отравления угарным газом. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время будет принято процессуальное решение», — подчеркнула Аврора Римская.

Напомним, что в СИЗО Владивостока в последнее время были помещены известные в Приморье люди — вице-губернаторы Евгений Вишняков и Олег Ежов, генеральный директор ХК «Адмирал» Илья Спокойнов и его супруга Марина Свиридова.