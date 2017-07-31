Синоптики не исключают выхода мощного тайфуна Noru на Приморье
Сейчас стихия находится на расстоянии 2000 километров.
Сейчас стихия находится на расстоянии 2000 километров.
Приморские синоптики не исключают возможности выхода тайфуна Noru на Приморье или Сахалин. Сейчас стихия находится на расстоянии 2000 километров, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации портала «Примпогода», тайфун Noru уже несколько дней кружит в Тихом Океане к
Над Дальним Востоком расположилось обширное поле высокого давления, которое блокирует движение Noru в
«На данный момент можно сказать, что пока метеорологические условия складываются так, что выход Noru на Дальний Восток России, с которым его разделяет расстояние в более 2000 километров, в первых числах августа весьма маловероятен. Однако полностью исключать возможность его выхода на Приморье или Сахалин пока преждевременно», — уверяют приморские синоптики.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что внимание приморских синоптиков приковано к тропическому шторму Nesat, который образовался в Филиппинском море. Он появился 26 июля и смещался на север со скоростью 7 километров в час. Позже синоптики заявили, что тайфуны Noru и Nesat непосредственной опасности для Приморья не представляют.