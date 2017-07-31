Синоптики не исключают выхода мощного тайфуна Noru на Приморье

Приморские синоптики не исключают возможности выхода тайфуна Noru на Приморье или Сахалин. Сейчас стихия находится на расстоянии 2000 километров, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», тайфун Noru уже несколько дней кружит в Тихом Океане к юго-востоку от Японии. Замысловатая траектория тайфуна такова, что вначале он двигался точно на запад, затем замедлил ход. 23 июля вихрь свернул обратно на восток, сделал петлю и 26 июля снова пошел на запад. Если бы он продолжил двигаться в том же направлении, то к 29 июля был бы прямо над Токио.

Над Дальним Востоком расположилось обширное поле высокого давления, которое блокирует движение Noru в северо-восточном направлении, так что 27 июля вместо Токио, тайфун поворачивает на юг в сторону Филиппинского моря и проходит в этом направлении почти 1000 километров. Дальнейшее движение тайфуна Noru может происходить сначала на север, но затем снова на восток — это более благоприятный сценарий.

«На данный момент можно сказать, что пока метеорологические условия складываются так, что выход Noru на Дальний Восток России, с которым его разделяет расстояние в более 2000 километров, в первых числах августа весьма маловероятен. Однако полностью исключать возможность его выхода на Приморье или Сахалин пока преждевременно», — уверяют приморские синоптики.