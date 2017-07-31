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03:15 (мск), источник: Восток Медиа

Средний срок выплаты ипотеки в Хабаровском крае вырос на полгода

На полное погашение жилищного кредита требуется около 15 лет.

Источник: РИА "Новости"

Средний срок выплаты ипотечного кредита в Хабаровском крае за последний год увеличился. В 2016 году этот показатель составлял 14,3 года, а к середине 2017-го вырос на шесть месяцев. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Динамика роста свойственна большинству российских регионов, причём больше всего увеличивается срок выплаты ипотеки для молодых заёмщиков.

«Ситуация такова, что ипотека продолжает оставаться востребованным инструментом для заёмщиков, и привлекательным — для кредиторов. При этом вполне естественно, что наибольшими темпами срок выплаты растёт в сегменте наиболее “оптимистично настроенных” молодых заёмщиков, доходы которых не всегда позволяют погашать кредиты в те же сроки, что и старшим поколениям», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По темпам роста среднего срока выплаты ипотеки Хабаровский край обошёл почти все регионы Дальнего Востока — исключение составляет только Еврейская автономная область, где показатель вырос сразу на 0,8 года. Медленнее всего он изменяется в Амурской области — всего на 0,1 года за последние 12 месяцев.

Как сообщает пресс-служба НБКИ, наивысшую динамику среднего срока ипотеки продемонстрировали Дагестан (+1,2 года), Чеченская Республика (+1,1 года), Татарстан (+1,0 год) и Северная Осетия (+0,9 года). При этом в двух регионах — Республике Коми и Ямало-Ненецком АО — отмечено снижение показателя на 0,3 и 0,1 года соответственно.

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