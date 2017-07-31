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03:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцам расскажут все о плате за тепло и горячую воду

Специалисты ДГК ответят на вопросы читателей в рамках онлайн-конференции на сайте ИА PrimaMedia.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 июля, PrimaMedia.

Онлайн-конференция, посвященная коммунальным платежам и гидравлическим испытаниям во Владивостоке, стартовала на сайте ИА PrimaMedia. На вопросы, касающиеся начисления платы за теплоснабжение и подготовки к отопительному сезону, ответят специалисты филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Сколько будем платить за отопление и ГВС, где и когда во Владивостоке пройдут отключения горячей воды во время гидравлических испытаний, выгодно ли устанавливать теплосчетчик в доме? Что делать, если вы накопили большие долги за теплоснабжение, и правда ли, что за это могут арестовать автомобиль или не выпустить за границу?

Свой вопрос может задать любой желающий в разделе «Конференции». Чтобы получить подробный и развернутый ответ по конкретной ситуации, желательно указать адрес (улица и номер дома), о котором идет речь.

Напомним, что филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» обеспечивает выработку 48% электрической энергии от потребности Приморского края, снабжает отоплением и горячей водой города Владивосток, Артем и Партизаснк, производит начисление платы за предоставленные услуги теплоснабжения.

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