Приморцам расскажут все о плате за тепло и горячую воду
Специалисты ДГК ответят на вопросы читателей в рамках
Специалисты ДГК ответят на вопросы читателей в рамках
Владивосток, 31 июля, PrimaMedia.
Сколько будем платить за отопление и ГВС, где и когда во Владивостоке пройдут отключения горячей воды во время гидравлических испытаний, выгодно ли устанавливать теплосчетчик в доме? Что делать, если вы накопили большие долги за теплоснабжение, и правда ли, что за это могут арестовать автомобиль или не выпустить за границу?
Свой вопрос может задать любой желающий в разделе «Конференции». Чтобы получить подробный и развернутый ответ по конкретной ситуации, желательно указать адрес (улица и номер дома), о котором идет речь.
Напомним, что филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» обеспечивает выработку 48% электрической энергии от потребности Приморского края, снабжает отоплением и горячей водой города Владивосток, Артем и Партизаснк, производит начисление платы за предоставленные услуги теплоснабжения.