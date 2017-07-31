Приморцам расскажут все о плате за тепло и горячую воду

Сколько будем платить за отопление и ГВС, где и когда во Владивостоке пройдут отключения горячей воды во время гидравлических испытаний, выгодно ли устанавливать теплосчетчик в доме? Что делать, если вы накопили большие долги за теплоснабжение, и правда ли, что за это могут арестовать автомобиль или не выпустить за границу?