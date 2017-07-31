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03:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Красочное цветение лотосов преобразило «Изумрудную Долину» в Приморье

Фоторепортаж.

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Владивосток, 31 июля, PrimaMedia.

День лотоса прошел в арт-парке «Изумрудная долина» в субботу, 29 июля. Полюбоваться цветением розовых кувшинок собрались более тысячи человек. Гости праздника восхищались красотой озера, укрытого розово-зеленым ковром, наслаждались сладковатым ароматом цветущих растений и участвовали в увлекательном «цветочном» квесте «Тайна восточного цветка». Маленькие же посетители с энтузиазмом приняли участие в игре «Поиски лотоса», сообщает корр. ИА PrimaMedia. Самый яркий летний праздник в Приморье встретили не только местные жители, но и гости из Владивостока, Хабаровска, Биробиджана, Суйфэньхе, Пекина, Харбина и Токио.

Напомним, что ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» является ядром туристского кластера «Изумрудное кольцо», охватывающим собой территории Уссурийского городского округа, Михайловского, Спасского районов Приморского края и играющим важную роль в формировании нового туристского бренда страны — «Восточного кольца России».

Справка: «Восточное кольцо России» — единый бренд, демонстрирующий многообразный туристский потенциал регионов Дальнего Востока и Забайкалья. Отражен в Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной в 2009 году. «Восточное кольцо России» включает в себя Республику Саха (Якутия), Бурятию, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Иркутскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

Брендинг Приморского края в рамках проекта имеет широкий спектр направленности: конгрессно-выставочный туризм с проведением международных и национальных мероприятий, культурно-познавательный туризм на базе исторических и современных арт-объектов, спортивный туризм («Фетисов-арена» и «Приморское кольцо»), экологический туризм на базе 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), пляжный туризм с использованием порядка 100 пляжей, круизный туризм.

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