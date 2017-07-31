Дождем отметится первый день августа в Хабаровске
В остальные дни этой недели преимущественно без осадков.
В остальные дни этой недели преимущественно без осадков.
Хабаровск, 31 июля, AmurMedia.
Довольно комфортная и теплая погода ожидает хабаровчан на новой рабочей неделе. Дождь в городе ожидается разве что в первый день августа, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.
— На предстоящей неделе погода в Хабаровске ожидается преимущественно без осадков. Вместе с тем условия для