Дождем отметится первый день августа в Хабаровске

— На предстоящей неделе погода в Хабаровске ожидается преимущественно без осадков. Вместе с тем условия для каких-то кратковременных грозовых дождей все-таки существует. Однако они быстро проходящие, и в основном на этой неделе будет без осадков. Единственно, что в начале августа по территории проходит циклон, который принесет к нам уже более существенные осадки. В грядущий вторник, 1 августа, мы ожидаем дождь на большей части территории, особенно в южной и центральной частях. При этом с достаточно высокими температурами. Ночью будет в пределах +12…+17°C по всей территории, днем порядка +23…+28°C. В отдельные дни — 25−30 градусов тепла, — сообщила Галина Брынцева.