Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Решение России может стать первым в серии ударов по США Трампа
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
26-летний Никита Пресняков женился
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Отпуск с дымком
05:14 (мск), источник: ИА REGNUM

Во Владивостоке с людей требуют деньги за отдых у моря среди мусора

Арендатор не исполнил ни одного предписания МВД.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Во Владивостоке на пляже мыс Ахлёстышева, расположенном на острове Русский, с отдыхающих взимают по 100 рублей за въезд. Арендатор обещает санитарную уборку территории, вывоз мусора, услуги медика и не только, однако на практике люди вынуждены ставить палатки среди отходов, а о каких-либо буйках и спасательной технике речи даже не идёт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В минувшее воскресенье, 30 июля, на Ахлёстышева с отдыхающих за проезд на территорию требовали 100 рублей. На табличке указано, что сумма взимается за санитарную уборку пляжа, вывоз мусора, парковку, услуги спасателя и медработника, уборку туалетов.

По данным УМВД РФ по Приморскому краю, с отдыхающих могут просить деньги, если после оплаты вам выдали чек или квитанцию, на пляже есть охраняемая парковка, установлены контейнеры для сбора мусора, биотуалеты, кабинки для переодевания, имеется спасательная вышка, спасательные круги и жилеты. Место для купания должно быть огорожено буйками, установлено помещение для оказания первой медицинской помощи, и арендатор укомплектовал его необходимыми инструментами и препаратами.

На территории пляжа установлены несколько контейнеров под мусор, однако все они переполнены. Мусор вроде пакетов или пустых бутылок разносится ветром. Биотуалетов, кабинок для переодевания, спасательной вышки, кругов и жилетов, буйков и штатного медика на пляже Ахлёстышева нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
Никки Хейли: Время для переговоров с КНДР прошло
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
Пенс заявил, что Трамп подпишет закон о санкциях против РФ
СМИ: Россия ответит Польше «асимметрично» на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Катар отрицает, что «четверка» откроет воздушное пространство
Спорт
Всплыли после крушения. Водный ЧМ показал — наш спорт жив Пловцы оттолкнулись ото дна, синхронистки по-прежнему вне конкуренции, а прыгуны лучшие после китайцев. Наши успехи в бассейне Будапешта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь