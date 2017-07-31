Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Как выглядит дача посольства США, которую забрала Россия
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
26-летний Никита Пресняков женился
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Отпуск с дымком
05:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане стали бережнее относиться к озеру лотосов

Достопримечательность в Галкино обнесли красной лентой.

Хабаровчане стали с большей осторожностью относится к озеру лотосов в Галкино Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Возможно, на граждан, которые в прошлые годы были не прочь нарвать домой букет из краснокнижных цветов, так действует красная лента, которой обнесли достопримечательность.

На озеро лотосов каждые выходные приезжают сотни жителей Хабаровска и окрестностей. Люди уже не спешат рвать цветы, как раньше, предпочитая просто фотографировать.

Фото: ИА «Хабаровский край сегодня».

Лотосы Комарова считаются редким видом растений, которое находится на грани исчезновения. Напомним, что уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2.5 до 5 тыс рублей, на юридических лиц — от 500 тыс до 1 млн рублей.

Срезать цветы этого реликта нельзя. Оставаясь без питательных веществ, он вянет в течение нескольких минут, что делает его непригодным для использования в качестве букета.

Как напомнила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ирина Андронова, срывая цветки лотоса, мы лишаем растение возможности размножаться семенами.

 — Между тем семена дают лотосу иные генетически вариации, и исключение размножения с помощью семян не идет на пользу растению, а может вовсе уничтожить разнообразие популяции, — уточнила Ирина Андронова. — Также они позволяют лотосу распространяться на другие водоемы и при благоприятных условиях приживаться и образовывать новые плантации.

По словам ученого, лотосы не приспособлены к тому, чтобы стоять в вазе в букете, потому, что это не садовые и не наземные растения.

 — Даже оставаясь в природе, эти нежные цветы живут всего несколько дней. Затем они опадают, и идёт процесс формирования плода. А попадая в непривычную для него водную среду, и температурный режим цветок теряет краски, теряет упругость лепестков и становится совсем не привлекательным с каждой минутой, — отмечает Ирина Андронова.

К тому же, топчась по дну водоема, желая приблизиться к цветку, люди нарушают его подводную часть. Обрываются подводные листья, дополнительные корни, уплотняется грунт вокруг растения, а также втаптываются семена, находящиеся в стадии всхожести и молодые побеги. Также меняется органика около корневой системы, которая может негативно сказаться на дальнейшей жизни цветка.

Вытащить лотос Комарова с корнем, желая переместить его, к примеру, на свой участок в искусственный водоем, тоже не получится, потому что его корень может достигать 300 метров. Да и прижиться в чужеродной среде взрослый лотос вряд ли сможет. Для растения должны быть правильно подобраны грунты и экология водоема — температурный режим, состав воды и многое другое.

Поэтому ботаники призывают жителям нашего региона и его гостям относиться к символу незапятнанной чистоты и божественной красоты с должным уважением и любоваться им в привычной для него среде произрастания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
Никки Хейли: Время для переговоров с КНДР прошло
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
Пенс заявил, что Трамп подпишет закон о санкциях против РФ
СМИ: Россия ответит Польше «асимметрично» на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Катар отрицает, что «четверка» откроет воздушное пространство
Спорт
Всплыли после крушения. Водный ЧМ показал — наш спорт жив Пловцы оттолкнулись ото дна, синхронистки по-прежнему вне конкуренции, а прыгуны лучшие после китайцев. Наши успехи в бассейне Будапешта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь