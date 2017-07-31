Хабаровчане стали бережнее относиться к озеру лотосов

Хабаровчане стали с большей осторожностью относится к озеру лотосов в Галкино Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Возможно, на граждан, которые в прошлые годы были не прочь нарвать домой букет из краснокнижных цветов, так действует красная лента, которой обнесли достопримечательность.

На озеро лотосов каждые выходные приезжают сотни жителей Хабаровска и окрестностей. Люди уже не спешат рвать цветы, как раньше, предпочитая просто фотографировать.

Фото: ИА «Хабаровский край сегодня».

Лотосы Комарова считаются редким видом растений, которое находится на грани исчезновения. Напомним, что уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2.5 до 5 тыс рублей, на юридических лиц — от 500 тыс до 1 млн рублей.

Срезать цветы этого реликта нельзя. Оставаясь без питательных веществ, он вянет в течение нескольких минут, что делает его непригодным для использования в качестве букета.

Как напомнила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ирина Андронова, срывая цветки лотоса, мы лишаем растение возможности размножаться семенами.

— Между тем семена дают лотосу иные генетически вариации, и исключение размножения с помощью семян не идет на пользу растению, а может вовсе уничтожить разнообразие популяции, — уточнила Ирина Андронова. — Также они позволяют лотосу распространяться на другие водоемы и при благоприятных условиях приживаться и образовывать новые плантации.

По словам ученого, лотосы не приспособлены к тому, чтобы стоять в вазе в букете, потому, что это не садовые и не наземные растения.

— Даже оставаясь в природе, эти нежные цветы живут всего несколько дней. Затем они опадают, и идёт процесс формирования плода. А попадая в непривычную для него водную среду, и температурный режим цветок теряет краски, теряет упругость лепестков и становится совсем не привлекательным с каждой минутой, — отмечает Ирина Андронова.

К тому же, топчась по дну водоема, желая приблизиться к цветку, люди нарушают его подводную часть. Обрываются подводные листья, дополнительные корни, уплотняется грунт вокруг растения, а также втаптываются семена, находящиеся в стадии всхожести и молодые побеги. Также меняется органика около корневой системы, которая может негативно сказаться на дальнейшей жизни цветка.

Вытащить лотос Комарова с корнем, желая переместить его, к примеру, на свой участок в искусственный водоем, тоже не получится, потому что его корень может достигать 300 метров. Да и прижиться в чужеродной среде взрослый лотос вряд ли сможет. Для растения должны быть правильно подобраны грунты и экология водоема — температурный режим, состав воды и многое другое.