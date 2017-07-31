Пропавший в тайге Хабаровского края сборщик голубики сам вышел к спасателям

«Мужчину искали и на земле, и с воздуха, но спасательная операция ни к чему не приводила. Это связано с тем, что заблудившийся ягодник ходил кругами и оказался далеко за пределами квадрата поиска, который составлял семь-восемь квадратных километров. Когда он вышел на трассу, он без труда сориентировался и уже через несколько часов наткнулся на спасателей», — рассказал Сергей Савельев.