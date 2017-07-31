Пропавший в тайге Хабаровского края сборщик голубики сам вышел к спасателям
Мужчина заблудился 25 июля и несколько дней ходил по тайге кругами.
Мужчина заблудился 25 июля и несколько дней ходил по тайге кругами.
Житель поселка Сита, который в начале прошлой недели пропал в тайге района имени Лазо Хабаровского края, сам вышел к сотрудникам МЧС. Сборщик ягоды блуждал по лесным болотам более пяти суток, сообщает портал «Губерния».
Сейчас здоровью сельчанина ничто не угрожает, он находится дома и набирается сил. Об этом корреспонденту портала рассказал координатор
«Мужчину искали и на земле, и с воздуха, но спасательная операция ни к чему не приводила. Это связано с тем, что заблудившийся ягодник ходил кругами и оказался далеко за пределами квадрата поиска, который составлял
Напомним, сельчанин приехал в лес с другом 25 июля. Когда он не вышел из тайги в назначенное время, его товарищ забил тревогу. В полицию родственники обратились на следующий день.