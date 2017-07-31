Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Отпуск с дымком
05:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Пропавший в тайге Хабаровского края сборщик голубики сам вышел к спасателям

Мужчина заблудился 25 июля и несколько дней ходил по тайге кругами.

Житель поселка Сита, который в начале прошлой недели пропал в тайге района имени Лазо Хабаровского края, сам вышел к сотрудникам МЧС. Сборщик ягоды блуждал по лесным болотам более пяти суток, сообщает портал «Губерния».

Сейчас здоровью сельчанина ничто не угрожает, он находится дома и набирается сил. Об этом корреспонденту портала рассказал координатор поисково-спасательного отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.

«Мужчину искали и на земле, и с воздуха, но спасательная операция ни к чему не приводила. Это связано с тем, что заблудившийся ягодник ходил кругами и оказался далеко за пределами квадрата поиска, который составлял семь-восемь квадратных километров. Когда он вышел на трассу, он без труда сориентировался и уже через несколько часов наткнулся на спасателей», — рассказал Сергей Савельев.

Напомним, сельчанин приехал в лес с другом 25 июля. Когда он не вышел из тайги в назначенное время, его товарищ забил тревогу. В полицию родственники обратились на следующий день.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Торговцам угнанными машинами вынесли приговор в Хабаровске
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
Никки Хейли: Время для переговоров с КНДР прошло
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
Пенс заявил, что Трамп подпишет закон о санкциях против РФ
СМИ: Россия ответит Польше «асимметрично» на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Катар отрицает, что «четверка» откроет воздушное пространство
Спорт
Всплыли после крушения. Водный ЧМ показал — наш спорт жив Пловцы оттолкнулись ото дна, синхронистки по-прежнему вне конкуренции, а прыгуны лучшие после китайцев. Наши успехи в бассейне Будапешта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В России рухнул спрос на жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь