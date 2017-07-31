Мыльное нашествие накрыло Хабаровск
ФОТОРЕПОРТАЖ.
ФОТОРЕПОРТАЖ.
Хабаровск, 31 июля, AmurMedia.
Праздник мыльных пузырей прошел в Хабаровске в краевом дворце дружбы «Русь». За несколько дней до мероприятия его организаторы призвали родителей с детьми приносить с собой мыльные пузыри. И многие откликнулись — пришли с баночками и пистолетиками. Шоу началось с танцев, а затем в толпу прямо со сцены были запущены сотни маленьких пузырей. Финалом выступления стали огромные пузыри, для запуска которых использовались специальный мыльный раствор и приспособления.
— Праздник нам очень понравился. Мы много раз видели большие мыльные пузыри на картинках в интернете, но вживую — впервые, — поделилась своими впечатлениями зрительница шоу Алла.
Подробности «мыльной сказки» в фоторепортаже корр. ИА AmurMedia.