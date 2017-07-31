Проблемы с канализацией вмешались в работу МФЦ Владивостока
31 июля и 1 августа, отделение № 4 (Партизанский проспект, 28-а) прием заявителей осуществлять не будет, сообщает ИА «Deita.ru».
31 июля и 1 августа, отделение № 4 (Партизанский проспект, 28-а) прием заявителей осуществлять не будет, сообщает ИА «Deita.ru».
Это связано с необходимостью замены сетей водоснабжения и канализации. Администрация МКУ «МФЦ ВГО» приносит извинения за эти доставленные заявителям временные неудобства, сообщает городская администрация.
Михаил Грач.