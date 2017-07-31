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05:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Проблемы с канализацией вмешались в работу МФЦ Владивостока

31 июля и 1 августа, отделение № 4 (Партизанский проспект, 28-а) прием заявителей осуществлять не будет, сообщает ИА «Deita.ru».

Это связано с необходимостью замены сетей водоснабжения и канализации. Администрация МКУ «МФЦ ВГО» приносит извинения за эти доставленные заявителям временные неудобства, сообщает городская администрация.

Михаил Грач.

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