Августовскую ярмарку в Енисейске отметят с небывалым размахом

Организаторы ожидают от ярмарочных гуляний во всех районах города особого размаха: гости смогут посетить национальные подворья (польское, татарское, немецкое), выставку-конкурс маломерных судов «Енисейская регата», увидеть живые выступления творческих коллективов со всего края и оценить работы сибирских мастеров — лоскутное шитье, изделия из бересты, текстильную пластику, художественную ковку, вологодское кружево и т. д.

Поклонники сибирской кухни смогут принять участие в конкурсах Енисейский пирог и «Енисейская похлебка», отведать фермерских продуктов в продуктовых рядах, оценить традиционные сибирские напитки, приобрести мед, травы и снадобья на предстоящие осень и зиму.

Вечерняя программа мероприятий включает дискотеку, концерт, инсталляцию на зданиях. Завершится праздник праздничным фейерверком на берегу Енисея.

«Всем гостям Августовской ярмарки мы настоятельно рекомендуем воспользоваться бесплатным мобильным приложением “Енисейск” в ходе поездки. С его помощью вы сможете лучше узнать историю города, отправиться на самостоятельную экскурсию, а карта Енисейска всегда будет под рукой», — отметили организаторы праздника.