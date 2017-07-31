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05:31 (мск), источник: Newslab.ru

Августовскую ярмарку в Енисейске отметят с небывалым размахом

11 и 12 августа красноярцев и жителей края приглашают на Августовскую ярмарку в Енисейск. В этом году развлекательные мероприятия ярмарки пройдут одновременно с Днем города в течение двух дней.

Организаторы ожидают от ярмарочных гуляний во всех районах города особого размаха: гости смогут посетить национальные подворья (польское, татарское, немецкое), выставку-конкурс маломерных судов «Енисейская регата», увидеть живые выступления творческих коллективов со всего края и оценить работы сибирских мастеров — лоскутное шитье, изделия из бересты, текстильную пластику, художественную ковку, вологодское кружево и т. д.

Поклонники сибирской кухни смогут принять участие в конкурсах Енисейский пирог и «Енисейская похлебка», отведать фермерских продуктов в продуктовых рядах, оценить традиционные сибирские напитки, приобрести мед, травы и снадобья на предстоящие осень и зиму.

Вечерняя программа мероприятий включает дискотеку, концерт, инсталляцию на зданиях. Завершится праздник праздничным фейерверком на берегу Енисея.

«Всем гостям Августовской ярмарки мы настоятельно рекомендуем воспользоваться бесплатным мобильным приложением “Енисейск” в ходе поездки. С его помощью вы сможете лучше узнать историю города, отправиться на самостоятельную экскурсию, а карта Енисейска всегда будет под рукой», — отметили организаторы праздника.

Для справки: ярмарочные гулянья в Енисейске были широко известны как в Сибири, так и за ее пределами еще в XVIII веке. Традиционно ярмарка проходила в августе и называлась Успенской. С 2006 года проведение ярмарки было возобновлено с целью расширения торговых связей Севера с другими территориями Красноярского края и привлечения внимания к Енисейску, продвижения его в качестве турцентра.

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