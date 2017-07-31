Новое здание детской поликлиники № 9 построят в Иркутске
Более 530 млн рублей предусмотрено на
Более 530 млн рублей предусмотрено на
Новое здание детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 9 будет построено в столице Приангарья. На
В настоящее время проводятся подготовительные работы — демонтируется старое здание, обустраивается строительная площадка, организовываются подъездные пути.
«До недавнего времени детская поликлиника Иркутской городской клинической больницы № 9 располагалась в приспособленном здании, которое до 1966 года использовалось в качестве жилого дома. По результатам проведенной проверки Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области администрации больницы было вынесено предписание “О строительстве нового здания детской поликлиники”, так как имеющееся не отвечало
Разрешение на строительство детской поликлиники получено 1 июня 2017 года, до этого выполнена
Также сотрудники больницы получили заключение «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» от 16 июня 2017 года об отсутствии целесообразности восстановления имеющегося здания, необходимости его сноса и провели торги по выбору подрядной организации на строительство детской поликлиники.
Планируется, что в детской поликлинике будут располагаться педиатрическое,
Структура отделения восстановительного лечения позволит оказывать крайне востребованную реабилитационную помощь не только детям с патологией органов дыхания,
В отделении лучевой диагностики, наряду с рентгенологическими кабинетами, будут организованы кабинеты компьютерной томографии.
Детская поликлиника Иркутской городской клинической больницы № 9 оказывает
Строительство нового здания детской поликлиники позволит оказывать медицинскую помощь в современных условиях в соответствии с действующими санитарными правилами, а также улучшить доступность и качество оказания
В настоящее время медицинская помощь пациентам, прикрепленным к детской поликлинике, оказывается в других помещениях Иркутской городской клинической больницы № 9 с учетом соблюдения нормативных требований. Для удобства больных в кабинетах учреждения предварительно выполнен косметический ремонт, разработана маршрутизация пациентов.