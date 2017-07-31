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05:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новое здание детской поликлиники № 9 построят в Иркутске

Более 530 млн рублей предусмотрено на строительно-монтажные работы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Новое здание детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 9 будет построено в столице Приангарья. На строительно-монтажные работы в региональном бюджете в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014−2020 годы до 2019 года предусмотрено более 530 млн рублей. Также будет рассматриваться вопрос о выделении средств для обеспечения материально-технической базы учреждения. Здание будет иметь общую площадь 8,8 тысяч кв. метров. Спроектировано оно с учетом доступности для маломобильных групп детского населения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

В настоящее время проводятся подготовительные работы — демонтируется старое здание, обустраивается строительная площадка, организовываются подъездные пути.

«До недавнего времени детская поликлиника Иркутской городской клинической больницы № 9 располагалась в приспособленном здании, которое до 1966 года использовалось в качестве жилого дома. По результатам проведенной проверки Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области администрации больницы было вынесено предписание “О строительстве нового здания детской поликлиники”, так как имеющееся не отвечало санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям», — отметили в пресс-службе.

Разрешение на строительство детской поликлиники получено 1 июня 2017 года, до этого выполнена проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу, получено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.

Также сотрудники больницы получили заключение «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» от 16 июня 2017 года об отсутствии целесообразности восстановления имеющегося здания, необходимости его сноса и провели торги по выбору подрядной организации на строительство детской поликлиники.

Планируется, что в детской поликлинике будут располагаться педиатрическое, консультативно-диагностическое, стоматологическое отделения, отделения лучевой диагностики, восстановительного лечения. Последнее включит в себя физиотерапевтические кабинеты, бассейны для детей разных возрастных групп, душевой зал, гидромассажные кабины, кабинет спелеотерапии, соляную шахту, залы для занятий лечебной физкультурой, тренажерные залы.

Структура отделения восстановительного лечения позволит оказывать крайне востребованную реабилитационную помощь не только детям с патологией органов дыхания, опорно-двигательной системы, прикрепленным к поликлинике, но и детям всего города Иркутска.

В отделении лучевой диагностики, наряду с рентгенологическими кабинетами, будут организованы кабинеты компьютерной томографии.

Детская поликлиника Иркутской городской клинической больницы № 9 оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь маленьким пациентам Правобережного округа, проживающим в микрорайонах Зеленый, Топкинский, Лесной, предместьях Марата, Радищева, поселках Искра, Падь, Топка, Зверохозяйство общей численностью 11,5 тысяч человек. Также в районе обслуживания поликлиники находятся семь детских дошкольных учреждений, пять общеобразовательных школ, пять коррекционных школ, профессиональный лицей.

Строительство нового здания детской поликлиники позволит оказывать медицинскую помощь в современных условиях в соответствии с действующими санитарными правилами, а также улучшить доступность и качество оказания лечебно-профилактической помощи.

В настоящее время медицинская помощь пациентам, прикрепленным к детской поликлинике, оказывается в других помещениях Иркутской городской клинической больницы № 9 с учетом соблюдения нормативных требований. Для удобства больных в кабинетах учреждения предварительно выполнен косметический ремонт, разработана маршрутизация пациентов.

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