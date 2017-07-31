Ветер и сильная жара ожидаются в регионах Казахстана

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов по-прежнему неустойчивая погода, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».
В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Карагандинской, ночью Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, возможны град, шквал, усиление ветра — 15−20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, днем Жамбылской областях местами усилится ветер — 15−20 м/с.
Днем в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской местами Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара, в Актюбинской области сильная жара, местами очень сильная жара.
В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.