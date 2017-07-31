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07:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ветер и сильная жара ожидаются в регионах Казахстана

В регионах местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможны град и шквал, лишь на юге-западе, юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов по-прежнему неустойчивая погода, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

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В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Карагандинской, ночью Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, возможны град, шквал, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, днем Жамбылской областях местами усилится ветер — 15−20 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской местами Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара, в Актюбинской области сильная жара, местами очень сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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