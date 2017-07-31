На неделе в Красноярске ожидается жаркая и дождливая погода
2 августа прольют дожди, которые будут сопровождаться грозами.
2 августа прольют дожди, которые будут сопровождаться грозами.
На предстоящей неделе в Красноярске ожидается жаркая, но дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 31 июля, температура воздуха поднимется до +25°C. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер
Во вторник, 1 августа, осадки не ожидаются. Днем столбики термометра будут колебаться около отметки +25°С. Однако спустя сутки в Красноярске прольют дожди, которые будут сопровождаться грозами. При этом в среду, 2 августа, ожидается до 27 °C.
В среду и четверг, 3 и 4 августа, в краевой центр вернется жара. В эти дни воздух прогреется до +30°С.