На неделе в Красноярске ожидается жаркая и дождливая погода

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается жаркая, но дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 31 июля, температура воздуха поднимется до +25°C. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-западный с порывами до 2 м/с.

Во вторник, 1 августа, осадки не ожидаются. Днем столбики термометра будут колебаться около отметки +25°С. Однако спустя сутки в Красноярске прольют дожди, которые будут сопровождаться грозами. При этом в среду, 2 августа, ожидается до 27 °C.