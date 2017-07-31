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05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На неделе в Красноярске ожидается жаркая и дождливая погода

2 августа прольют дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается жаркая, но дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 31 июля, температура воздуха поднимется до +25°C. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-западный с порывами до 2 м/с.

Во вторник, 1 августа, осадки не ожидаются. Днем столбики термометра будут колебаться около отметки +25°С. Однако спустя сутки в Красноярске прольют дожди, которые будут сопровождаться грозами. При этом в среду, 2 августа, ожидается до 27 °C.

В среду и четверг, 3 и 4 августа, в краевой центр вернется жара. В эти дни воздух прогреется до +30°С.

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