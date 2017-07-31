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05:43 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане вновь закружатся в «Вальсе победы» 2 сентября

Патриотическую акцию проведут, чтобы напомнить ветеранам о радости окончания войны.

Хабаровчане вновь закружатся в «Вальсе победы». Патриотическая акция в дальневосточной столице пройдёт 2 сентября. Организаторы хотят напомнить ветеранам о радости, которую они испытывали в день окончания Второй мировой войны.

Репетировать праздничный танец начнут в начале августа. На данный момент только 20 человек заявили о своём желании поучаствовать в акции.

«Пока записались десять пар — это танцоры, которые в прошлые годы принимали участие в акции. Они мне ещё месяц назад начали писать с вопросами, когда же уже начнётся подготовка. Репетировать мы начнём 1 августа на площади Города воинской славы, где в прошлом году мы провели акцию. В Хабаровске акция пройдёт в третий раз», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» одна из организаторов Вальса победы Екатерина Филягина.

Репетировать танец участники будут в двух места: на площади Город воинской славы, где занятия будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 18:30,а также в военно-патриотическом клубе «Данко». Там танцевать будут по средам и пятницам с 16:00. Разучивать движения не обязательно с первого дня репетиций. Организаторы отмечают случаи, когда люди приходили за день до акции и говорили, что очень хотят поучаствовать.

«Сначала мы разучивает какие-то азы и элементарные движения. Если вы уверенны в своих силах и умеете танцевать, то лучше приходить в середине августа. Можно прийти без пары, мы подберём партнёра. На самой акции после основного танца мы зовём потанцевать ветеранов. Мы создаём эпоху окончания войны, победы и того праздника. Наша задача воссоздать те времена, чтобы они вспомнили всё, что тогда было, всё самое лучшее», — отметила Екатерина Филягина.

Организаторы рассчитывают, что в «Вальсе победы» закружатся около 150 человек. Танцевать они будут под композицию «В лесу прифронтовом». Ориентировочно патриотическая акция начнётся 18:00.

В краевом центре ежегодно проходят две подобные акции: 2 сентября — «Победный вальс», а 9 мая — «Майский вальс». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что прошлом году популярным партнёром для танца на сентябрьском мероприятии стал Александр Соколов. В этом году в День Победы участниками события стали почти 400 человек.

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