Хабаровчане вновь закружатся в «Вальсе победы» 2 сентября
Патриотическую акцию проведут, чтобы напомнить ветеранам о радости окончания войны.
Патриотическую акцию проведут, чтобы напомнить ветеранам о радости окончания войны.
Хабаровчане вновь закружатся в «Вальсе победы». Патриотическая акция в дальневосточной столице пройдёт 2 сентября. Организаторы хотят напомнить ветеранам о радости, которую они испытывали в день окончания Второй мировой войны.
Репетировать праздничный танец начнут в начале августа. На данный момент только 20 человек заявили о своём желании поучаствовать в акции.
«Пока записались десять пар — это танцоры, которые в прошлые годы принимали участие в акции. Они мне ещё месяц назад начали писать с вопросами, когда же уже начнётся подготовка. Репетировать мы начнём 1 августа на площади Города воинской славы, где в прошлом году мы провели акцию. В Хабаровске акция пройдёт в третий раз», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» одна из организаторов Вальса победы Екатерина Филягина.
Репетировать танец участники будут в двух места: на площади Город воинской славы, где занятия будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 18:30,а также в
«Сначала мы разучивает
Организаторы рассчитывают, что в «Вальсе победы» закружатся около 150 человек. Танцевать они будут под композицию «В лесу прифронтовом». Ориентировочно патриотическая акция начнётся 18:00.
В краевом центре ежегодно проходят две подобные акции: 2 сентября — «Победный вальс», а 9 мая — «Майский вальс». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что прошлом году популярным партнёром для танца на сентябрьском мероприятии стал Александр Соколов. В этом году в День Победы участниками события стали почти 400 человек.