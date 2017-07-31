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05:51 (мск), источник: Вести Иркутск

Потомки ссыльных во времена сталинских репрессий приехали в Иркутскую область из Литвы

Миссия памяти. В Иркутской области побывали литовцы Миссия памяти. В Иркутской области побывали литовцы — потомки ссыльных во времена сталинских репрессий.

Источник: Вести Иркутск

В экспедиции 16 человек. Они проехали по Нижнеудинскому, Тайшетскому и Тулунскому районам. Участники встретились с местными жителями, родственники которых когда-то были ссыльными литовцами. Записали имена и их биографию, а также сняли видео. Ведь после своего путешествия они смонтируют документальный фильм. Кроме того, участники экспедиции побывали на кладбищах, где похоронены репрессированные — убрались на могилах, восстановили надгробные плиты.

— Мы были на некоторых кладбищах, например в Алгатуе. Там только литовские кладбища. И там лес горел, кладбища были в лесу. Они тоже сгорели. Мы нашли только остатки крестов. Мы когда приехали восстановили. Поставили новые кресты, — говорит участник памятной экспедиции Арнольдос Фокас.

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