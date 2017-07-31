Потомки ссыльных во времена сталинских репрессий приехали в Иркутскую область из Литвы

В экспедиции 16 человек. Они проехали по Нижнеудинскому, Тайшетскому и Тулунскому районам. Участники встретились с местными жителями, родственники которых когда-то были ссыльными литовцами. Записали имена и их биографию, а также сняли видео. Ведь после своего путешествия они смонтируют документальный фильм. Кроме того, участники экспедиции побывали на кладбищах, где похоронены репрессированные — убрались на могилах, восстановили надгробные плиты.