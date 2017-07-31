Потомки ссыльных во времена сталинских репрессий приехали в Иркутскую область из Литвы
Миссия памяти. В Иркутской области побывали литовцы Миссия памяти. В Иркутской области побывали литовцы — потомки ссыльных во времена сталинских репрессий.
Миссия памяти. В Иркутской области побывали литовцы Миссия памяти. В Иркутской области побывали литовцы — потомки ссыльных во времена сталинских репрессий.
В экспедиции 16 человек. Они проехали по Нижнеудинскому, Тайшетскому и Тулунскому районам. Участники встретились с местными жителями, родственники которых
— Мы были на некоторых кладбищах, например в Алгатуе. Там только литовские кладбища. И там лес горел, кладбища были в лесу. Они тоже сгорели. Мы нашли только остатки крестов. Мы когда приехали восстановили. Поставили новые кресты, — говорит участник памятной экспедиции Арнольдос Фокас.