Илья Лагутенко: «Мэр Владивостока — звучит, как заклятие»

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В интервью изданию expert.ru лидер «Мумий Тролля» высказался о текущей экономической и политической ситуации во Владивостоке, сообщает ИА «Deita.ru».

«Мэр Владивостока» — это, к сожалению, уже звучит как заклятие, которого никому не пожелаешь, — говорит музыкант, отвечая на вопрос, хотел бы он стать главой города.

«Мы пытаемся развивать фестиваль вместе с администрацией Владивостока и ДВФУ. При всем взаимопонимании там каждый год поджидают сюрпризы: мэра Пушкарева второй год пытаются в чем-то обвинить в столичном СИЗО, ректор университета — уже третий на моей памяти, и так далее. Однако для города и Приморского края V-Rox уже стал ярким событием в туристической и социальной сфере», — резюмировал Илья Игоревич, размышляя о будущем фестиваля V-ROX.

Напомним, фестиваль V-ROX пройдет во Владивостоке с 4 по 6 августа. Около 300 гостей со всего мира — музыкантов, продюсеров, поваров, менеджеров — покажут и расскажут россиянам наиболее актуальные тенденции мирового культурного развития. Большой сольный концерт группы «Мумий Тролль» под названием «Морская.20» состоится 3 августа в «Фетисов-Арене».