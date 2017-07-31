Илья Лагутенко: «Мэр Владивостока — звучит, как заклятие»
Илья Лагутенко: «Мэр Владивостока — звучит, как заклятие».
Илья Лагутенко: «Мэр Владивостока — звучит, как заклятие».
В интервью изданию expert.ru лидер «Мумий Тролля» высказался о текущей экономической и политической ситуации во Владивостоке, сообщает ИА «Deita.ru».
«Мэр Владивостока» — это, к сожалению, уже звучит как заклятие, которого никому не пожелаешь, — говорит музыкант, отвечая на вопрос, хотел бы он стать главой города.
«Мы пытаемся развивать фестиваль вместе с администрацией Владивостока и ДВФУ. При всем взаимопонимании там каждый год поджидают сюрпризы: мэра Пушкарева второй год пытаются в
Напомним, фестиваль
Василий Кучин.