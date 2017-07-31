Смог провисит над Челябинском до вечера
Вместе с жарой в город пришли неблагоприятные метеоусловия.
Вместе с жарой в город пришли неблагоприятные метеоусловия.
В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности — 30-градусная жара и смог продлятся до вечера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся в Челябинске до 19.00 31 июля. НМУ обусловлены слабым ветром и инверсией. По информации Челябинского ЦГМС, температура воздуха сегодня днем поднимется до 28−30 градусов.
Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.