Смог провисит над Челябинском до вечера

В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности — 30-градусная жара и смог продлятся до вечера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся в Челябинске до 19.00 31 июля. НМУ обусловлены слабым ветром и инверсией. По информации Челябинского ЦГМС, температура воздуха сегодня днем поднимется до 28−30 градусов.