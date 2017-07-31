Улица Запарина в Хабаровске на этой неделе не откроется
Планировалось, что ремонтные работы завершатся к 3 августа.
Планировалось, что ремонтные работы завершатся к 3 августа.
В Хабаровске улица Запарина, которая в настоящее время закрыта для проезда в связи с заменой теплотрассы, на этой неделе не откроется для движения автомобилей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, изначально, открыть улицу для транспорта планировалось к 3 августа.
— Улица Запарина должна открыться для движения со следующей неделе. На этой неделе открытия не ожидается, — отметила