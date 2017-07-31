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06:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Улица Запарина в Хабаровске на этой неделе не откроется

Планировалось, что ремонтные работы завершатся к 3 августа.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске улица Запарина, которая в настоящее время закрыта для проезда в связи с заменой теплотрассы, на этой неделе не откроется для движения автомобилей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, изначально, открыть улицу для транспорта планировалось к 3 августа.

 — Улица Запарина должна открыться для движения со следующей неделе. На этой неделе открытия не ожидается, — отметила пресс-секретарь филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Анна Никитенко. В компании не уточнили, с чем связаны задержки. Так что автолюбителям Хабаровска еще неделю придется пользоваться объездными маршрутами. Для тех, кто двигается со стороны южного в сторону центра, это улица Волочаевская, Фрунзе, Тургенева, а также Шеронова.

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