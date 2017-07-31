В заповеднике «Столбы» раскритиковали ночные туристические вылазки

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В заповеднике «Столбы» заявили, что ночные туристические экскурсии опасны для жизни и здоровья. По словам замдиректора по безопасности территории Ивана Кириллова, находиться в заповеднике ночью запрещает «режим и здравый смысл».

«Идти по лесу в ночное время опасно: в глаз может попасть ветка, можно запнуться о корень дерева. Мы не согласуем такие мероприятия! И самое главное — у нас спасатели дежурят на перевале до 9 вечера. Я уже не говорю о возможной встрече с хищными животными. В ночное время она в разы увеличивается», — рассказал Кириллов «Авторитетному радио».

Свое заявление в заповеднике сделали после того, как в соцсетях появились объявления о ночных групповых экскурсиях на «Столбы». Организаторы предлагали всем желающим совершить восхождение и встретить рассвет на первом столбе за 350 рублей.