Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Как воспитать умного ребенка: 6 советов от Максима Поташева
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
26-летний Никита Пресняков женился
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Японская поэзия спорта
06:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В заповеднике «Столбы» раскритиковали ночные туристические вылазки

Представители заповедника заявляют, что такие экскурсии опасны для жизни.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В заповеднике «Столбы» заявили, что ночные туристические экскурсии опасны для жизни и здоровья. По словам замдиректора по безопасности территории Ивана Кириллова, находиться в заповеднике ночью запрещает «режим и здравый смысл».

«Идти по лесу в ночное время опасно: в глаз может попасть ветка, можно запнуться о корень дерева. Мы не согласуем такие мероприятия! И самое главное — у нас спасатели дежурят на перевале до 9 вечера. Я уже не говорю о возможной встрече с хищными животными. В ночное время она в разы увеличивается», — рассказал Кириллов «Авторитетному радио».

Свое заявление в заповеднике сделали после того, как в соцсетях появились объявления о ночных групповых экскурсиях на «Столбы». Организаторы предлагали всем желающим совершить восхождение и встретить рассвет на первом столбе за 350 рублей.

При этом сами инструкторы уверяют, что отвечают за безопасность туристов во время восхождения. Никаких происшествий во время первых экскурсий не было, а идея прогулок по ночам уже полюбилась туристам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Зеленогорске спасатели вытащили из воды пьяного отдыхающего
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
Никки Хейли: Время для переговоров с КНДР прошло
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
Пенс заявил, что Трамп подпишет закон о санкциях против РФ
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Около 16 человек погибли в ходе протестов в Венесуэле
Спорт
Всплыли после крушения. Водный ЧМ показал — наш спорт жив Пловцы оттолкнулись ото дна, синхронистки по-прежнему вне конкуренции, а прыгуны лучшие после китайцев. Наши успехи в бассейне Будапешта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь