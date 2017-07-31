Памятник Ростиславу Шило откроют в Новосибирском зоопарке, заявляет РБК со ссылкой на пресс центр мэрии города. Ранее планировалось открыть памятник в годовщину его смерти — 26 апреля, но дату перенесли. Задержка поставок гранита не позволила это сделать весной.

Монумент будет выполнен в виде фигуры Ростислава Шило, сидящего на лавочке около Лебединого озера.

Кроме того, в зоопарке проводится масштабная реконструкция вольеров для львов, тигров и медведей.