Памятник Ростиславу Шило откроют в Новосибирском зоопарке
Торжественная церемония открытия пройдет 4 августа, открытие приурочено к 70-летию зоопарка, сообщает РБК со ссылкой на
Торжественная церемония открытия пройдет 4 августа, открытие приурочено к 70-летию зоопарка, сообщает РБК со ссылкой на
Памятник Ростиславу Шило откроют в Новосибирском зоопарке, заявляет РБК со ссылкой на пресс центр мэрии города. Ранее планировалось открыть памятник в годовщину его смерти — 26 апреля, но дату перенесли. Задержка поставок гранита не позволила это сделать весной.
Монумент будет выполнен в виде фигуры Ростислава Шило, сидящего на лавочке около Лебединого озера.
Кроме того, в зоопарке проводится масштабная реконструкция вольеров для львов, тигров и медведей.
Добавим, сейчас в зоопарке содержится 770 видов животных, почти половина из них занесены в Красную книгу.