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07:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Памятник Ростиславу Шило откроют в Новосибирском зоопарке

Торжественная церемония открытия пройдет 4 августа, открытие приурочено к 70-летию зоопарка, сообщает РБК со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска.

Памятник Ростиславу Шило откроют в Новосибирском зоопарке, заявляет РБК со ссылкой на пресс центр мэрии города. Ранее планировалось открыть памятник в годовщину его смерти — 26 апреля, но дату перенесли. Задержка поставок гранита не позволила это сделать весной.

Монумент будет выполнен в виде фигуры Ростислава Шило, сидящего на лавочке около Лебединого озера.

Кроме того, в зоопарке проводится масштабная реконструкция вольеров для львов, тигров и медведей.

Добавим, сейчас в зоопарке содержится 770 видов животных, почти половина из них занесены в Красную книгу.

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