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07:42 (мск), источник: VN.ru

Певица Машани в новом клипе уснула на стройке

Автор известного хита «Мой милый Путин» жительница Новосибирска Мария Якушева, известная под псевдонимом Машани, сняла новый клип про долгострои. На этот раз девушка съездила в Томск и вместе со съемочной группой пробралась на стройку.

«Свою предыдущую песню я посвятила сугробам и ужасной работе мэрии Новосибирска по очистке улиц от снега, — говорит Машани. — На этот раз меня затронула проблема обманутых дольщиков и долгостроев. В Новосибирске она тоже есть, но ситуация в Томске меня просто возмутила. Тем более, я часто бываю в этом городе и очень его люблю».

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Машани вместе со съемочной группой пробралась на стройку, где оператор снял основную часть видеоклипа на песню «Я переехала жить на улицу». На территорию охраняемой стройки удалось пронести матрац, подушку и постельное белье. «Сторож на стройке был, но отнесся к нашей затее с юмором и разрешил поснимать, — продолжает Машани. — Было очень жарко, а мне к тому же приходилось сниматься под одеялом, но в итоге, как мне кажется, я страдала не зря».

«Я переехала жить на улицу,

Я так устала ждать, когда достроится.

Я как общипанная курица,

Мне надо сесть и успокоиться.

Клип на песню про обманутых дольщиков Машани опубликовала сегодня утром, 31 июля. «Это для меня новый опыт: музыкальный, лирический, эмоциональный и даже немного актерский, — пишет сама певица. — В такой песне можно использовать смелые и жизненные слова, свободные мелодии и те эмоции, которые ты не рискнешь показать в обычных песнях. Ну и, конечно, хочется хоть чем-то помочь этим обманутым людям». ﻿

Справка. Певица Машани (Мария Якушева) родилась и выросла в Новосибирске. Окончила музыкальную школу, играет на фортепиано. Профессионально поет в церковном хоре. Ее родители по образованию инженеры. Сама она окончила НГТУ. В ближайших планах у Машани — написание еще двух-трех альбомов. Правда, они, скорее всего, будут все на английском языке. «Я не очень хорошо знаю английский, — признается певица, — но мне он кажется более музыкальным. Я пою не только о любви. Петь только про любовь скучно, в жизни еще есть важные темы для песен».

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