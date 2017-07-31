Певица Машани в новом клипе уснула на стройке

«Свою предыдущую песню я посвятила сугробам и ужасной работе мэрии Новосибирска по очистке улиц от снега, — говорит Машани. — На этот раз меня затронула проблема обманутых дольщиков и долгостроев. В Новосибирске она тоже есть, но ситуация в Томске меня просто возмутила. Тем более, я часто бываю в этом городе и очень его люблю».
Машани вместе со съемочной группой пробралась на стройку, где оператор снял основную часть видеоклипа на песню «Я переехала жить на улицу». На территорию охраняемой стройки удалось пронести матрац, подушку и постельное белье. «Сторож на стройке был, но отнесся к нашей затее с юмором и разрешил поснимать, — продолжает Машани. — Было очень жарко, а мне к тому же приходилось сниматься под одеялом, но в итоге, как мне кажется, я страдала не зря».
«Я переехала жить на улицу,
Я так устала ждать, когда достроится.
Мне надо сесть и успокоиться.
Клип на песню про обманутых дольщиков Машани опубликовала сегодня утром, 31 июля. «Это для меня новый опыт: музыкальный, лирический, эмоциональный и даже немного актерский, — пишет сама певица. — В такой песне можно использовать смелые и жизненные слова, свободные мелодии и те эмоции, которые ты не рискнешь показать в обычных песнях. Ну и, конечно, хочется хоть чем-то помочь этим обманутым людям».
Справка. Певица Машани (Мария Якушева) родилась и выросла в Новосибирске. Окончила музыкальную школу, играет на фортепиано. Профессионально поет в церковном хоре. Ее родители по образованию инженеры. Сама она окончила НГТУ. В ближайших планах у Машани — написание еще двух-трех альбомов. Правда, они, скорее всего, будут все на английском языке. «Я не очень хорошо знаю английский, — признается певица, — но мне он кажется более музыкальным. Я пою не только о любви. Петь только про любовь скучно, в жизни еще есть важные темы для песен».