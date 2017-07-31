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07:40 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирский предприниматель создал платную дорогу

На въезде в микрорайон Лебяжье установили шлагбаум и берут деньги за въезд.

Мужчина, который проживает в поселке Марусино, выкупил участок земли, проложил по нему дорогу и установил шлагбаум, на котором собирает деньги за проезд. Об этом сообщили «Вести Новосибирск».

Деньги за въезд в микрорайон «Лебяжье» взимает компания, обслуживающая микрорайон. Абонемент проезда на месяц стоит около 850 рублей.

Директора компании Сергей Киселев говорит, что деньги, которые взимаются за въезд, они тратят на ремонт дороги и ее зимнее содержание. Местные жители пытались найти бесплатную дорогу через поля, но этот путь им перегородила эта же управляющая компания. Местные жители собираются подавать на компанию в суд и недоумевают, почему никто им не сказал о платном въезде во время покупки этих участков.

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