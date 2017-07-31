Новосибирский предприниматель создал платную дорогу

Мужчина, который проживает в поселке Марусино, выкупил участок земли, проложил по нему дорогу и установил шлагбаум, на котором собирает деньги за проезд. Об этом сообщили « Вести Новосибирск ».

Директора компании Сергей Киселев говорит, что деньги, которые взимаются за въезд, они тратят на ремонт дороги и ее зимнее содержание. Местные жители пытались найти бесплатную дорогу через поля, но этот путь им перегородила эта же управляющая компания. Местные жители собираются подавать на компанию в суд и недоумевают, почему никто им не сказал о платном въезде во время покупки этих участков.