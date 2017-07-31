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07:38 (мск), источник: СуперОмск

Омичи жалуются на запах бытового газа

Жители города вновь ощущают неприятный запах от выбросов в атмосферу.

Источник: РИА "Новости"

В социальных сетях омичи опять жалуются на неприятный запах бытового газа. Опытные в расследовании экологических преступления горожане уже прямо заявляют, что пахнет этилмеркаптанаом и призывают звонить в Росприроднадзор с жалобой. На сей раз неприятный запах ощущался в городке Нефтяников в районе улиц Тварковского и Нефтезаводской.

Напомним, что омичи жалуются на неприятный запах бытового газа с середины февраля. Расследование надзорных органов показало, что в атмосферу Омска осуществляются выбросы этилмеркаптана (добавляется в природный газ в промышленности). Источник загрязнения находится в северной промышленной зоне города.

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