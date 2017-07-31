Омичи жалуются на запах бытового газа
Жители города вновь ощущают неприятный запах от выбросов в атмосферу.
Жители города вновь ощущают неприятный запах от выбросов в атмосферу.
В социальных сетях омичи опять жалуются на неприятный запах бытового газа. Опытные в расследовании экологических преступления горожане уже прямо заявляют, что пахнет этилмеркаптанаом и призывают звонить в Росприроднадзор с жалобой. На сей раз неприятный запах ощущался в городке Нефтяников в районе улиц Тварковского и Нефтезаводской.
Напомним, что омичи жалуются на неприятный запах бытового газа с середины февраля. Расследование надзорных органов показало, что в атмосферу Омска осуществляются выбросы этилмеркаптана (добавляется в природный газ в промышленности). Источник загрязнения находится в северной промышленной зоне города.