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06:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцы смогут анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

Пункт тестирования откроется на железнодорожном вокзале.

Жители и гости Красноярска смогут бесплатно и абсолютно анонимно пройти экспресс-обследование на ВИЧ.

Пункт тестирования откроется на железнодорожном вокзале 31 июля. Так, в течение двух дней все желающие смогут обследоваться, узнать результаты и получить консультации врачей. Специалисты краевого центра СПИД будут работать с 10 до 18 часов местного времени. Тестирование проводится в специальном оборудованном помещении, расположенном рядом с медицинским пунктом вокзала.

Отметим, что результаты теста не нужно ждать неделями, они становятся известны всего через 15 минут.

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