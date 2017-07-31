Красноярцы смогут анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

Пункт тестирования откроется на железнодорожном вокзале 31 июля. Так, в течение двух дней все желающие смогут обследоваться, узнать результаты и получить консультации врачей. Специалисты краевого центра СПИД будут работать с 10 до 18 часов местного времени. Тестирование проводится в специальном оборудованном помещении, расположенном рядом с медицинским пунктом вокзала.