Красноярцы смогут анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус
Пункт тестирования откроется на железнодорожном вокзале.
Пункт тестирования откроется на железнодорожном вокзале.
Жители и гости Красноярска смогут бесплатно и абсолютно анонимно пройти
Пункт тестирования откроется на железнодорожном вокзале 31 июля. Так, в течение двух дней все желающие смогут обследоваться, узнать результаты и получить консультации врачей. Специалисты краевого центра СПИД будут работать с 10 до 18 часов местного времени. Тестирование проводится в специальном оборудованном помещении, расположенном рядом с медицинским пунктом вокзала.
Отметим, что результаты теста не нужно ждать неделями, они становятся известны всего через 15 минут.