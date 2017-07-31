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06:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Модель Victoria’s Secret из Хабаровска вышла замуж за миллиардера в Италии

Супругом Виты Сидоркиной стал Валерио Морабито.

Источник: Reuters

Хабаровск, 31 июля, AmurMedia.

Российская модель из Хабаровска Вита Сидоркина обвенчалась с Валерио Морабито в итальянской коммуне Равелло. Супруг сделал предожение девушке еще зимой 2016 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Woman.ru.

Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина, которая родилась в Хабаровске, и ее избранник Валерио Морабито сыграли свадьбу в Италии. Утром 29 июля пара обвенчалась в одной из старинных церквей. На Вите было роскошное белое платье с кружевным верхом и фата, а на Валерио — классический черный смокинг. После завершения таинства венчания молодожены и гости направились к месту проведения вечеринки, в фешенебельный отель Belmond Hotel Caruso.

Морабито сделал предложение руки и сердца Сидоркиной зимой 2016 года. Миллионер преподнес возлюбленной роскошное кольцо с огромным бриллиантом. Интересно, что ранее ходили слухи о том, Валерио встречался с другой звездой показов Victoria’s Secret — Ириной Шейк, еще до ее романа с Роналду.

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