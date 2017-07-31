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09:43 (мск), источник: Lenta.Ru

«Макдональдс» прислал автору мультфильма ящик с соусом из параллельной вселенной

Сеть ресторанов быстрого пиатания «Макдональдс» прислала автору анимационного сериала «Рик и Морти» Джастину Ройленду (Justin Roiland) ящик с канистрой редкого сычуаньского соуса терияки. Об этом мультипликатор сообщил в Twitter.

«Святые угодники», — удивился Ройленд и прикрепил к посту фотографии, доказывающие подлинность посылки, а также сообщение от «Макдональдс».

«Мы наконец сделали это. На это ушло несколько месяцев, но мы достали немного сычуаньского соуса», — похвастались в компании.

Они также отметили, что ящик был найден в измерении C-1998-M, где всегда продолжается 1998 год — год выпуска соуса. «Это странное и пугающее место. Но сычуаньского соус тут входит в обычный рацион», — пошутили в «Макдональдс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Меньше чем за два дня пост Ройленд набрал более 240 тысяч лайков, 100 тысяч ретвитов и привлек внимание фанатов сериала. Они стали серьезно переживать за будущее любимого сериала, один из главных героев которого поставил целью своей жизни найти сычуанский соус. «Ну и смысл теперь продолжать шоу?» — поинтересовались они.

Сычуанский соус терияки — соус, выпущенный ограниченной партией к премьере диснеевского мультфильма «Мулан» в 1998 году. После продукт убрали из меню сети ресторанов быстрого питания.

Продукт стал популярным после выхода первой серии третьего сезона «Рик и Морти», в которой ученый Рик рассказал зрителям о своей одержимости сычуаньским соусом терияки из «Макдоналдс» и пообещал во что бы то ни стало отыскать его.

В середине апреля один из фанатов сериала приобрел 20-летнюю коробочку сычуаньского соуса из «Макдоналдс» за 828 тысяч рублей.

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