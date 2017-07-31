Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидается в столичном регионе 31 июля

«Предстоящим днем циклон постепенно будет отходить на юго-восток, увлекая за собой дождливый шлейф. Утром, преимущественно на востоке Москвы и области, местами сохранится кратковременный дождь, а после полудня распогодится. Воздух в столице прогреется до 25−27 градусов тепла, в Подмосковье — до плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 5−10, с порывами до 12−17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 55%», — говорится в сообщении.