Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидается в столичном регионе 31 июля
Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 31 июля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 31 июля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем циклон постепенно будет отходить на
Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет соответствовать норме, выглянет