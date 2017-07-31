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08:04 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидается в столичном регионе 31 июля

Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 31 июля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Источник: Reuters

«Предстоящим днем циклон постепенно будет отходить на юго-восток, увлекая за собой дождливый шлейф. Утром, преимущественно на востоке Москвы и области, местами сохранится кратковременный дождь, а после полудня распогодится. Воздух в столице прогреется до 25−27 градусов тепла, в Подмосковье — до плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 5−10, с порывами до 12−17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 55%», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет соответствовать норме, выглянет из-за облаков солнце. Такие изменения положительно отразятся на самочувствии и настроении большинства жителей столичного региона. Однако, отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной чувства тревоги, и нарушения сна у лиц, страдающих психоэмоциональными нарушениями.

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