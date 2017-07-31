Что меняется в нашей жизни в августе

К началу каждого месяца сотрудники ГТРК «Южный Урал» традиционно подготавливают обзор законодательных нововведений, с которыми придется столкнуться россиянам, а также подборку исторических дат и предстоящих событий.

Изменения в правовом поле.

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Их ждет прибавка к страховой пенсии. Это будет так называемый пересчет или корректировка пенсии. Ее размер зависит от заработной платы человека, но максимальная надбавка по стране составит чуть более 222 рублей. Работающим пенсионерам с 2010 года нет необходимости ежегодно приходить в территориальные органы пенсионного фонда. Корректировка идет автоматически.

В общей сложности в стране сейчас свыше 45 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать.

Напомним, с 1 августа в Челябинске поднимутся цены на билеты в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Новая стоимость проезда составит 23 рубля. По подсчетам городской администрации, себестоимость поездки одного пассажира — 25 рублей. Однако резко повышать цену билетов с 20 до 25 рублей не станут. Поднять стоимость проезда решили для того, чтобы ООО «ЧелябГЭТ» и ООО «ОГТ» смогли своевременно оплачивать работу своих сотрудников. В предыдущий раз цены на проезд в муниципальном транспорте увеличивали в 2015 году, тогда билеты подорожали с 15 до 20 рублей.

C 1 августа вводится порядок оформления электронных виз для граждан ряда стран, прибывающих в Россию через свободный порт Владивосток. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 14.04.2017, граждане 18 государств (в т.ч. Китая, Японии, Северной Кореи и Сингапура, а также Индии, Ирана, Турции и Мексики), прибывающие в Россию через пункты пропуска в свободном порту Владивосток, смогут оформлять обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в электронной форме.

С 7 августа вступает в силу приказ Федеральной налоговой службы России, утвердивший новую форму налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, а также порядок ее заполнения.

Президент России Владимир Путин 27 июля, подписал закон, согласно которому комиссия по досудебному разрешению споров в ОСАГО по прямому возмещению убытков, созданная при Российском союзе автостраховщиков (РСА), сможет рассматривать новые споры. Согласно документу, при возникновении спора о возмещении такой спор рассматривается комиссией, образованной профессиональным объединением страховщиков, в течение 20 рабочих дней со дня поступления в комиссию заявления страховщика. В случае несогласия страховщика с решением комиссии спор будет рассматриваться арбитражным судом. Дела по спорам, которые были возбуждены до вступления в силу закона, будут рассматриваться, как и прежде, арбитражными судами. Работа комиссии будет регулироваться положениями устава объединения.

Документ вступает в силу по истечении 30 дней после его опубликования.

31 августа истекает срок, в течение которого допускается реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками «старого» образца. Речь идет об алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, изготовленными в соответствии с требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 N 786.

События, праздники и памятные даты августа.

1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914−1918 годов. Этот праздник был включен в число официальных памятных дат России в декабре 2012 года Федеральным законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах России», в целях увековечивания памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в той войне.

1 августа в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации — Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР. Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце 9 века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. С тех давних времен деньги транспортировались либо их владельцами, либо людьми, которых они специально для этого нанимали и которым доверяли. И всегда, когда денег было достаточно много, их сопровождали вооруженные люди, готовые защищать их от грабителей.

1 августа 1736 года заложена крепость Миасская — нынешнее село Миасское Красноармейского района. В тридцати семи километрах к востоку от Челябинска на реке Миасс на месте бывшей Миасской крепости стоит старинное казачье село Миасское. Рождением своим село обязано Оренбургской экспедиции созданной в 1734 г. В связи с переходом в русское подданство Младшего киргиз-кайсацкого (казахского) жуза главными задачами экспедиции стало обустройство оборонительных линий.

Ежегодно 2 августа в нашей стране отмечается славная дата — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), установленная Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник — День ВДВ (или как называют их в народе — «Войска Дяди Васи» в честь их основателя генерала Василия Маргелова).

История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

4 августа (дата для 2017 года) отмечается Международный день пива (англ. International Beer Day) — ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов (Jesse Avshalomov), владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей в свое заведение.

Пиво — это один из наиболее популярных алкогольных напитков в мире, он ведет свою историю из глубины веков, имеет тысячи рецептов и миллионы поклонников во всех уголках планеты. Поэтому неудивительно, что в честь него повсеместно устраивается множество фестивалей, ярмарок и праздников различного уровня. В России главный отраслевой праздник отечественных производителей пива — День пивовара — отмечается во вторую субботу июня.

4 августа 1919 года освобождением Троицка завершилась «Челябинская операция» — решающее сражение в разгроме Красной Армией войск адмирала Колчака на Южном Урале. Наступление Красной армии началось 17 июля после окончания успешных для нее Златоустовской и Екатеринбургской операций.

5 августа 1937 года — 80 лет назад — в Челябинске был открыт кинотеатр им. А. С. Пушкина — первый на Урале и второй в СССР двухзальный кинотеатр, памятник архитектуры. В настоящее время, многофункциональное учреждение культуры — «Театр плюс кино».

5 августа в Чесменском муниципальном районе в рамках праздника проводится большая культурная программа, профессиональное жюри оценивает таланты артистов и исполнителей в разных номинациях. В общей сложности проводится 14 различных конкурсов. Помимо традиционных народных забав, соревнований по борьбе и скачек, большую популярность на «Туган жер» приобрела народная казахская игра «кыз-куу», в которой джигит должен догнать всадницу и на полном скаку ее поцеловать. Гости праздника могут попробовать освоить народные промыслы: сплести кнут или свалять кошму, научиться лоскутному шитью — мастер-классы проведут ремесленники со всей Челябинской области.

6 августа (дата для 2017 года) в России отмечается День железнодорожника. Этот праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран — бывших республиках Советского Союза. Свою историю он ведет еще из 19 века. В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города.

6 августа 1982 года — 35 лет назад — на северном склоне Эльбруса на двухкилометровой высоте, где проходил высокогорный фронт Великой отечественной войны, установлен обелиск в основании которого находятся части трактора С-60 Челябинского завода ЧТЗ, применявшегося в качестве артиллерийского тягача.

8 августа ежегодно отмечается Всемирный день кошек (англ. World Cat Day). Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах. Например, в нашей стране День кошек отмечается 1 марта, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Эти дни появились в разное время и на основании разных событий (или без таковых). А вот на международном уровне данный праздник отмечается с 2002 года по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare», не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

8 августа 1833 года открылось первое Челябинское уездное училище. Просуществовало до 1 июля 1882 г. Челябинское уездное училище было создано на основе «Устава учебных заведений, подведомых университетам» (1804). В соответствии с ним в каждом губернском и уездном городе должно было быть по крайней мере одно учебное заведение, а в больших городах — по 2 и более.

9 августа 1934 года образован Челябинский завод «Электромашина». В настоящее время ОАО НПО «Электромашина» является ведущим предприятием военно-промышленного комплекса России в области электрооборудования.

11 августа 1971 года образован Черноборский зоологический заказник — особо охраняемая природная территория Челябинской области. Располагается на территории Чесменского муниципального района, входит в ботанический памятник природы Черный бор.

12 августа в России отмечают День Военно-воздушных сил. Праздник отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию отечественных воинских традиций. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства.

12 августа — День физкультурника. Отмечается в России во вторую субботу августа на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года. Этот праздник получил широкое распространение в 20−30-х годах XX века, в первые десятилетия Советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух».

12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Весь экипаж в составе 118 человек погиб, среди них — пятеро моряков из Челябинской области. Согласно официальной версии, трагедия произошла 12 августа 2000 года в 11 часов 28 минут 26 секунд по московскому времени в результате взрыва торпеды 65−76А в торпедном аппарате № 4, повлекшего за собой взрыв остальных торпед, находившихся в первом отсеке АПРК.

13 августа (дата для 2017 года) — День строителя. Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года.

13 августа — Международный день леворуких (англ. International Lefthanders Day). Впервые его отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Письменные и кухонные принадлежности, двери и замки, компьютерные «мыши» и много другого сделано для праворуких. Остальные приспосабливаются. К счастью, леворуких школьников уже не заставляют писать правой, но и в настоящее время встречаются некоторые родители, воспитатели или даже учителя, которые пытаются переучить «неправильного ребенка».

13 августа 1751 года в Оренбургской канцелярии была составлена «купчая крепость», по которой статский советник Н. Н. Демидов купил у основателя завода Якова Коробкова Каслинский чугунолитейный и железоделательный завод за 10 500 тыс. рублей. Во второй половине XVIII века Никита Никитич Демидов старший прочно обосновался на Южном Урале и в ближнем Зауралье, «обложив» своими заводами вотчины отца и старшего брата Акинфия с юго-востока. Заводы, которые строил и скупал Никита Никитич, не имели столь богатых запасов руд, как, например, Нижнетагильский. Однако младший брат и соперник Акинфия Демидова сумел поставить работу своих предприятий так, что их продукция скоро начала вытеснять с внутреннего рынка продукцию других уральских заводов.

14 августа 1761 года задута первая домна Златоустовского завода. С этого дня история города Златоусат связана с металлом и его обработкой. Основание Златоуста относится к середине XVIII века, когда было начато промышленное освоение Южного Урала.

16 августа 1904 года по ходатайству Челябинской городской думы принято решение об издании первой городской газеты — «Челябинский листок объявений». Первые прошения об издании в Челябинске городской газеты поступали в столицу еще в конце 19 века. Но все просьбы отклонялись. Лишь когда об открытии газеты стали ходатайствовать не частные лица, а челябинская городская управа, было получено согласие Министерства Внутренних Дел и Главного управления по делам печати.

17 августа 1900 года родился Владимир Фомич Пионтек (1900−1978), спортсмен, тренер. Первый начальник отделения спорта Челябинского губернского военного комиссариата (1919−1920). Организатор легендарного почти 200-километрового лыжного пробега по маршруту Челябинск — Златоуст (1928).

18 августа 1934 года организован Уральский машиностроительный завод (с. Еманжелинка). Более чем 80-летняя история Уральского машиностроительного завода началась с решения Наркомзема от 18 августа 1934 года об организации в помощь колхозам Погорельской машино-тракторной станции в 50 км к югу от города Челябинска.

19 августа — Всемирный день фотографии (англ. World Photography Day). Он был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции, оно и провозгласило его изобретение «подарком миру». Ведь изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной «технологии».

20 августа (дата для 2017 года) — День Воздушного флота России. Это — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов и работников авиационной инфраструктуры России. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России». В этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные и Дню Военно-воздушных сил России. У Дня Воздушного флота России два отца-основателя: Николай II и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для отечественного воздухоплавания распоряжения.

20 августа 1932 года — 85 лет назад — открылась метеостанция «Таганай-гора». Являлась самой высокогорной на Урале. По решению Уральского комитета по гидрометеорологии и охране окружающей среды 18 мая 1992 года станция была закрыта, а ее помещение передано в собственность города. В настоящее время здесь базируется отряд аварийно-спасательной службы и метеопост национального парка «Таганай».

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Именно 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. И сегодня государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

22 августа 1990 года в Челябинске вспыхнули стихийные массовые беспорядки из-за проблем с продажей алкоголя, в народе получившие название «Винный бунт» и продолжавшиеся несколько дней.

27 августа в России отмечается День российского кино (согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях»). Свою историю этот праздник ведет с установления в нашей стране советской власти после Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой республики, понимая всю важность развития кинематографа, как мощного инструмента пропаганды революционных идей, решило «взять кинематограф в свои руки». В связи с этим, 27 августа 1919 года был издан Декрет Совета Народных комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела в стране. С этого времени вся фото- и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским. В память об этом событии эта дата и стала считаться Днем Советского кино, а позднее — Днем кино России.

27 августа (дата для 2017 года) в России отмечается День шахтера. В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны — бывшие советские республики — отмечают День шахтера, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков. Угольно-добывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей страны предстоящей зимой. День шахтера был официально утвержден в СССР 10 сентября 1947 года.

27 августа 1919 года постановлением ВЦИК образована Челябинская губерния. В ноябре 1923 года вошла в состав вновь образованной Уральской области. Первоначально Челябинская губерния состояла из Курганского, Троицкого, Златоустовского, Кустанайского и Челябинского уездов. Согласно постановлению город Челябинск становился губернским городом.

31 августа — День блога. Идея праздновать этот день (англ. Blog Day) появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08). Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы. Считается, что лучше всего в этот день писать о блогах, которые расходятся со сферой обычных интересов автора, его точкой зрения и жизненной позицией, чтобы и сам пользователь, и посетители его страницы открыли для себя что-то новое. Блогеры восприняли идею с энтузиазмом.