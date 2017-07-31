Транзит через РФ для жителей приграничных районов будет без погранконтроля

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Жители приграничных регионов Казахстана могут проезжать транзитом по территории России без прохождения пограничного контроля, закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

«Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года, подписанный в городе Астане 4 октября 2016 года», — говорится в документе.