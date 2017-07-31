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08:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Транзит через РФ для жителей приграничных районов будет без погранконтроля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители приграничных регионов Казахстана могут проезжать транзитом по территории РФ без прохождения пограничного контроля.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Жители приграничных регионов Казахстана могут проезжать транзитом по территории России без прохождения пограничного контроля, закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

«Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года, подписанный в городе Астане 4 октября 2016 года», — говорится в документе.

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