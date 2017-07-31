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07:55 (мск), источник: Tengrinews

В МИД РК прокомментировали информацию о задержании казахстанской студентки в Китае

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о якобы задержании казахстанской студентки в Китае.

Источник: Tengrinews

Как сообщил корреспонденту Tengrinews.kz руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, в настоящее время появившуюся в СМИ информацию проверяют дипломаты.

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«Мы проверяем эту информацию. Но уже сейчас могу сказать, что родственники указанной в публикациях СМИ девушки ни в Министерство иностранных дел, ни в посольство Казахстана в Пекине, ни в паспортно-визовую службу МИД РК в Урумчи не обращались.

По предварительной информации, которой мы располагаем на этот час, в управлении иностранных дел Синьцзян-Уйгурского автономного района также не располагают данными о якобы задержании гражданки Казахстана. Если к нам поступит обращение от родственников, мы будем проводить более детальную проверку, поскольку сейчас у нас нет ни паспортных данных указанной девушки, ни информации о ее задержании. Также существует определенная процедура, после которой правоохранительные органы информируют посольства", — сказал Ануар Жайнаков.

Напомним, ранее о задержании студентки Восточно-Казахстанского государственного университета Акку Еренбек сообщил сайт Qamshy.kz со ссылкой на rfa.org.

По данным СМИ, инцидент произошел на пограничном пункте Майкапчагай-Жеменей. Якобы в смартфоне 19-летней казахстанки правоохранительные органы соседней страны обнаружили текст романа «Преступление», автором которого является писатель-диссидент Кажыгумар Шабданулы. Писатель-диссидент провел в китайской тюрьме 40 лет.

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