В МИД РК прокомментировали информацию о задержании казахстанской студентки в Китае
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о якобы задержании казахстанской студентки в Китае.
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о якобы задержании казахстанской студентки в Китае.
Как сообщил корреспонденту Tengrinews.kz руководитель
«Мы проверяем эту информацию. Но уже сейчас могу сказать, что родственники указанной в публикациях СМИ девушки ни в Министерство иностранных дел, ни в посольство Казахстана в Пекине, ни в
По предварительной информации, которой мы располагаем на этот час, в управлении иностранных дел
Напомним, ранее о задержании студентки
По данным СМИ, инцидент произошел на пограничном пункте