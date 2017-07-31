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08:20 (мск), источник: VN.ru

Сбежавшую девочку вернули домой бдительные граждане

Сбежавшую из дома школьницу узнали по ориентировке бдительные граждане и сообщили в полицию. Спустя 4 дня девочку вернули домой, в Первомайский район Новосибирска.

13-летняя Аиза Усубалиева ушла из дома 24 июля. Поиски ребенка продолжались несколько дней. Обнаружить беглянку удалось благодаря бдительной гражданке, которая опознала Аизу по распространяемой поисковыми отрядами ориентировке.

— Женщина ехала вместе с ней в маршрутке. Уже дома она увидела ориентировку и сообщила об этом в полицию. Сотрудники полиции сосредоточили свои силы в указанном районе, и к вечеру вернули девочку домой, — рассказали VN.ru в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Как выяснилось, девочка уже не в первый раз убегает из дома, сообщает НГС. Будут ли применяться какие-то санкции по отношению к матери ребенка, решит комиссия по делам несовершеннолетних.

Как правило, все пропавшие дети сбегают из дома, и потому шансы обнаружить их невредимыми достаточно велики. В конце мая сразу две школьницы не вернулись домой в День пропавших детей. Впоследствии их разыскали в 100 километрах от Новосибирска на даче у родственников. Однако бывают и трагические случаи. Так, в мае в реке Обь было обнаружено тело 15-летнего подростка, пропавшего в феврале.

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