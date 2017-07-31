Сбежавшую девочку вернули домой бдительные граждане

13-летняя Аиза Усубалиева ушла из дома 24 июля. Поиски ребенка продолжались несколько дней. Обнаружить беглянку удалось благодаря бдительной гражданке, которая опознала Аизу по распространяемой поисковыми отрядами ориентировке.

— Женщина ехала вместе с ней в маршрутке. Уже дома она увидела ориентировку и сообщила об этом в полицию. Сотрудники полиции сосредоточили свои силы в указанном районе, и к вечеру вернули девочку домой, — рассказали VN.ru в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Как выяснилось, девочка уже не в первый раз убегает из дома, сообщает НГС. Будут ли применяться какие-то санкции по отношению к матери ребенка, решит комиссия по делам несовершеннолетних.