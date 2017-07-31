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07:57 (мск), источник: Комсомольская правда

По Башкирии объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 31 июля, в регион придет шквалистый ветер.

Источник: Комсомольская правда

Не самой приятной погодой встречает новая неделя в Башкирии. Представители МЧС предупредили жителей региона об опасных погодных явлениях, прогнозируемых сегодня по всей территории республики.

Согласно официальному заявлению, сегодня, 31 июля, в отдельных районах Башкирии возможно усиление ветра до 20 метров в секунду, в северных и западных районах штормовой ветер будет сочетаться с дождем. Температура воздуха, при этом, будет вполне приемлемой — до +35 на юге Башкирии.

Региональные спасатели в очередной раз напоминают жителям республики о том, что при опасных ветрах не следует скрываться под ненадежными конструкциями и деревьями. Лучше всего просто остаться дома. Если же есть необходимость выехать за пределы населенного пункта, то от ветра лучше прятаться в стационарных строениях из кирпича или бетона.

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